LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Cada persona tiene diferentes predilecciones y gustos por la comida y hay platillos que te traen recuerdos al comerlos. En mi caso, la Crema Conde me remonta a mi infancia y le confieso que no tengo idea del porqué, pero cuando la como me siento como el niño que alguna vez, hace muchos años, fui. La Crema Conde es una crema de frijol a la que se le agregan pedacitos de tocino, de queso, de pan tostado y algunas hojitas de berro, o en su defecto, de cilantro. Me parece un platillo simple, pero delicioso.

A veces me pregunto, ¿por qué se llama Crema Conde? ¿A qué conde se refiere? ¿Al Conde Drácula? ¿Al Conde de Montecristo? Pues quién sabe, pero es riquísima. ¿Y por qué crema? Bueno, la diferencia entre crema y caldo es que éste es más líquido y la crema es más espesa. Originalmente, la crema es esa sustancia que se obtiene de la leche. De ahí se derivan muchas otras sustancias - comestibles y otras no - a las que se les considera cremas por su consistencia, algunas más espesas que otras. La crema que se le pone a unos tacos, flautas o enchiladas suizas es esa crema de leche que les da a algunas comidas un toque muy especial. De ahí deriva la expresión "ponerle mucha crema a sus tacos", atribuida a una persona que se da mucha importancia. Hay también la Crema Chantilly y la crema pastelera, que lógicamente es la que se emplea para rellenar o para adornar pasteles. Hay sopas que por lo espeso se consideran cremas como la de zanahoria, champiñones, espárragos y muchas más. También, hay cremas no comestibles, por ejemplo, las que se usan como cosméticos, para la cara, las manos o para todo el cuerpo. Cuando nos íbamos a "bolear", es decir, a que le dieran brillo a nuestro calzado, el "bolero" nos preguntaba si queríamos la boleada con crema o sin ella. Si escogías la boleada con crema, ya sabías que te iban a quedar los zapatos "casi como nuevos", más lustrosos que si los boleaban con betún o con tinta ordinaria, pero había que advertirte que el uso de la crema aumentaba significativamente la tarifa de la boleada. En mi querido Monterrey, cuando en un evento se presenta gente de la aristocracia local, se dice que asistió "la crema y nata de la sociedad regiomontana". Y si andas por ahí presumiendo en un coche de lujo o publicando en Facebook sobre el lujoso hotel en el que estás hospedado, lo que estás haciendo es "tirar crema", así se dice, al menos para los del norte del país. ME PREGUNTA: Arturo Escamilla: Hay un dueto que se llama Pimpinela. ¿Qué es una pimpinela? RESPUESTA: La pimpinela es una planta que tiene unas flores muy características, en forma de racimo, generalmente de color morado. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El tiempo es el único capital de aquellos que poseen inteligencia.