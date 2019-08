La oportunidad histórica

Me diréis, señores, que la tentativa es

peligrosa ¡No importa! La patria os

exige que cumpláis con vuestro deber

Belisario Domínguez.

septiembre 17 de 1913

La Constitución de 1917 proclamó que la propiedad de las tierras y aguas nacionales corresponde originariamente a la Nación, así como el dominio directo de todos los recursos naturales minerales y el petróleo. Obregón y Calles bajo su dominio absoluto del país, disociaron esos principios y apostaron a los poderosas empresas americanas e inglesas que los explotaban inmisericordemente.

Amigos lectores me pidieron explicara qué quise decir hace ocho días al expresar: "AMLO debería aprovechar el momento histórico en que el vesánico anaranjado está peleándose con todos, para buscar asegurar a México…". Bien, un poco de historia: 1938 fue excepcional en muchos ámbitos: El mundo entero vive el noveno año de una inflación jamás vista por la gran crisis económica de Wall Street. Hitler se consolida como Führer de Alemania, a la que ha armado increíblemente en sólo 5 años; anexa a su Tercer Reich Austria y los Sudetes checos con la benevolencia de Francia e Inglaterra. Esta además bendice la anexión italiana de Etiopía; "todo buscando la paz". Japón invade China y Manchuria ante el silencio del mundo. Franklin D. Roosevelt presidente americano asegura su neutralidad frente a las invasiones nazis y fascistas.

América Latina es gobernada por dictadores impuestos por Estados Unidos. La URSS busca agregarse territorios y coquetea con los nazis por Polonia y los Balcanes. El Medio Oriente vive la "Gran Revuelta Árabe"; La Gran Bretaña es la reina de los 7 mares y es dueña del petróleo mexicano. En el ambiente mundial está presente la inminencia de la Segunda Guerra Mundial.

Justo en ese momento, Lázaro Cárdenas, con el apoyo irrestricto del pueblo, nacionaliza el petróleo. Los oportunistas apátridas gritaban que Inglaterra pronto invadiría México, políticos e "intelectuales" vendidos al "Maximato" que habían perdido sus prebendas, con rancia estulticia generaban chiste (algunos muy buenos) contra Cárdenas, (no tan vulgares y mentirosos como los memes actuales) y se la pasaban en los cafés vociferando, pero jamás actuaron, destruían por destruir. ¿Qué sucedió? Nada, ni invasión ni sanciones, El temor a Alemania las acalló y México salió como el pájaro de Díaz Mirón, "Sin manchar su plumaje".

Hoy vivimos una situación similar: Irán, China, Rusia, Siria, Corea del Norte y hasta India, Turquía y Pakistán se están alineando contra Norteamérica; con inteligencia AMLO podría empezar a coquetear abiertamente, aguantando los gritos y demás amenazas del loquito americano que lo tildaría, lógicamente de "Dictador" algo que utiliza USA contra todos, absolutamente todos los que no están con ellos; desde Santa Anna hasta Maduro, pasando por Gadafi, Hussein, Castro, Allende; salvo sus amigos: Pinochet, Somoza, Duvalier, El Chivo, mientras estos le fueron útiles. Sí se puede ganar disimulando: Vietnam está aprovechando la actual guerra comercial vendiendo por todo el mundo y triunfando; ¿porque México no podría?

Recordemos que todos los imperios fenecen tarde que temprano; Asiria, Egipto, Roma, España, Inglaterra… hoy Estados Unidos, la súper potencia económica y militar me recuerda el gigante bíblico soñado por Nabucodonosor: cabeza de oro, cuerpo de hierro y pies de barro. Pero ¿De verdad son tan hegemónicos? Esa testa aurea ya se percibe hueca; el dólar ha sido rechazado en Europa que negocia con euros; entre China, India y Rusia las transacciones son con rupias, rublos y yuanes; Irán vende petróleo por oro y no acepta dólares y otras naciones están siguiendo estas reglas; incluso cada día se fortalece la versión de que en Fort Knox ya no hay oro. La terrible deuda americana y su déficit comercial pronto darán aterrador dolor con una recesión que cubrirá al mundo.

Su parte de hierro es indiscutiblemente fulminante, su poder atómico y militar es monstruoso, pueden acabar con el mundo varias veces, pero existen otros países, no aliados suyos, que también poseen capacidad destructiva, no cada uno en sí, pero todos asociados, harán realidad el apocalipsis y por lo pronto viven mofándose del furibundo anaranjado: Norcorea lanza misiles; Irán captura barcos británicos; Turquía e India compran armas rusas prohibidas.

En cuanto a los pies de barro, bien dijo Carlos Marx que el capitalismo crearía su propia antítesis; existen 70 millones de pobres en Estados Unidos, Baltimore no es, como quiso hacer creer Trump, la excepción, sino una muestra pequeña de cómo viven los gringos pobres. La deuda de los estados es inmensa, no se cubren las básicas necesidades públicas y la infraestructura no recibe mantenimiento. Las drogas dominan gran parte de su juventud y sus instituciones están viciadas. La xenofobia es descomunal, pronto veremos sangrientos enfrentamientos entre etnias; los "heroicos y maravillosos" guardias fronterizos se divierten a carcajadas con chistes sobre cómo matan, torturan o violan a migrantes y a sus defensores; (parecen policías coahuilenses). El supremacismo será su tumba sin necesitar una guerra externa.

Entonces ¿Qué con México? Existen caminos inmediatos a emprender: No debe comprometerse a comerciar exclusivamente con un país (T-MEC). Es indispensable fortalecerse el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, del cual se salió USA; incluir fuerte participación en las Rutas de la Seda (terrestre y Marítima). Asegurar acuerdos comerciales con la Unión Europea y Latino América, India e Irán.

No es agachando la cerviz como se negocia con Trump. Cárdenas levantó la cabeza con dignidad y Roosevelt lo respetó, Hoy existen coyunturas geopolíticas y financieras que nos permitirán dignificarnos. ¿Para qué seguirle engordando el caldo a Trump?, a él su país no le importa para nada, sólo quiere su reelección. Cambiémosle la jugada; sí ya consiguió a Guatemala como "Tercer país seguro" y 2,500 millones de dólares para su muro, movamos la Guardia Nacional a salvar todo el país de la inseguridad.