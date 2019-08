acaciones! Momento de descanso para recuperar energía y reflexionar. Con tantas nuevas definiciones políticas, no está de más familiarizarse con ellas. Asomarse a la realidad y entenderla sin perder el humor.

Papeleta oficial sin valor en Baja California, a disposición de los votantes para elegir a un candidato sin saber por cuánto tiempo. Se imprime en papel seguridad, pero es desechable y biodegradable.

Práctica político-religiosa de seguidores de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas y feligreses del Movimiento de Regeneración Nacional. El rito consiste en entregar a domicilio la "Cartilla Moral" de Alfonso Reyes, al tiempo de invitar a leer la Biblia. La biblioteca, quizá, se enriquezca con "Los apuntes para mis hijos" de Benito Juárez y "La Economía Moral" de Andrés Manuel López Obrador, quien promete escribir la obra apenas pueda. Con los cuatro títulos (4-T) quedaría completa y en el hogar la bibliografía básica de la Cuarta Transformación (4-T).

Muñeco del ventrílocuo ex priista, oportunista de corazón, Amador Rodríguez Lozano.

Vivienda de interés político, no de interés social. Se trata de fabulosas residencias, escrituradas por contratistas del gobierno a funcionarios públicos bien receptivos.

Nuevo concepto político para comunicar más e informar menos, sin dejar de polarizar posturas. Como su nombre lo indica, se trata de darle vueltas a los asuntos sin concluirlos. El ejercicio suele ir respaldado por las-benditas-redes-sociales, antítesis del mal llamado "cerco informativo".

Simulación organizada por dirigentes y gobernadores, así como por los padrinos de ambos, para colocar en la dirigencia del partido tricolor a un cuadro predeterminado.

Alias dado por el exgobernador de Veracruz, hoy preso, Javier Duarte al último velador de la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán, a quien acusó de haberlo extorsionado para suavizarle los cargos. El funcionario federal caracterizó su desempeño por usar como ariete político la procuración de justicia, acelerando o suspendiendo persecuciones, a partir del engrose a modo de las carpetas de investigación.

Primer bailarín del otrora famoso Ballet Folclórico de Atlacomulco. Entre sus interpretaciones destacan: "El payaso de las cachetadas", "Me los bailé a todos", "A mí no me lleven al baile", "El lago de los gansos", "La vida en rosa" y "No me toquen el vals de La Palma". Gran animador de fiestas y bodas, actualmente se encuentra fuera del país, no de gira artística.

Frente amplio animado por el PRD, cuyo total de integrantes se traslada en la combi o pesera de Gabriel Quadri, el excandidato presidencial de Nueva Alianza incorporado a esa organización por razones logísticas.

Primera agencia de Estado que genera noticias sobre sí misma.

Obra inservible construida en memoria del paso de Gerardo Ruiz Esparza por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El funcionario destacó por emprender grandes obras mal hechas, con sobrecosto y sin conclusión.

Edificio sede del Poder Ejecutivo, ubicado al oriente de la Plaza de la Constitución y no en otro lugar. Vale la precisión porque algunos integrantes del gabinete legal y ampliado lo confunden con El Palacio de Hierro o con La Bastilla.

Organización política en formación, impulsada por el expresidente Felipe Calderón porque, cuando tuvo un partido King Size, le quedó grande.

Listado inflable de miembros de un partido. Documento no confiable, pero de gran utilidad para manipular elecciones al interior de los propios partidos.

Denominación de origen de una formación política desorientada. Ese partido cuenta con presidente, pero no con dirigencia ni liderazgo.

Tesis separatista de la Cuarta Transformación, con la que suplanta la separación del Estado y la Iglesia.

Políticos priistas en receso y silencio, residentes o escondidos en el extranjero. Con o sin orden de aprehensión girada, los invita a conocer el mundo el temor a convertirse en carne de reo.

Recurso rescatado por opositores franceses que, ante la circunstancia de su país, reciclan la idea promovida aquí por algunos intelectuales de buscar al "Macron mexicano". Allá buscan al "Ríos Piter francés".

Véase Secretaría de Relaciones Exteriores.

Dependencia del Estado mexicano encargada de aplicar la política migratoria de Estados Unidos, asumiendo funciones y facultades de la Secretaría de Gobernación. Esta segunda institución es la responsable de repartir su tarea entre distintas entidades del Gobierno.

Argumento empleado por el mandatario de Sinaloa, Quirino Ordaz, para comunicarle a José Narro que once de los doce gobernadores del PRI se inclinaban a favor de Alejandro Moreno, para encabezar al partido tricolor. Cuando el hoy ex candidato y ex militante priista preguntó el porqué de la decisión, Ordaz arguyó: por razones de sobrevivencia.

Mexicanismo. Giro idiomático para referirse a Tercer País Seguro.

El nuevo glosario de términos políticos es, desde luego, mucho más amplio. Día a día crece y enriquece el lenguaje. No sobra entender su significado para evitar confusiones.