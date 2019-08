Federación investigará muerte de migrante

La Casa del Migrante informó que se buscará que los costos que intervengan en la repatriación del cuerpo de migrante sean absorbidos por parte del Gobierno del estado.

De acuerdo al director del albergue, Alberto Xicoténcatl, debido a que el cuerpo es materia probatoria de delito, aún no se llevará a cabo la repatriación, sin embargo, ya se ha gestionado el proceso para comunicarse con su familia.

Alberto Xicoténcatl manifestó que en estos casos, los costos para repatriar un cuerpo llegan alcanzar hasta 180 mil pesos para el retorno a Centro América, esto más el traslado interno.

Y ante lo acontecido con el migrante hondureño, informó que se trata de una víctima de delito provocado por el Estado, por lo que éste tendrá que responder.

Añadió que por el momento ya ha sido identificado al occiso.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte del migrante de origen hondureño en un operativo a manos de elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE).

"Se lamenta mucho el asesinato de un migrante hondureño, es un asunto vinculado con la Policía del estado de Coahuila. Ellos reconocen que en una acción, en un operativo, asesinaron lamentablemente a un migrante hondureño" dijo.

"De todas formas, hoy viernes) instruí para que se haga la investigación, porque hubo una versión que sostenía que se trataba de agentes de migración que habían actuado en contra del migrante", informó el mandatario.

Reiteró que aunque la Fiscalía de Coahuila ya indaga el tema, de todos modos se debe hacer una investigación por autoridades federales.

Aclaró que con los operativos de migración no hay esa intención de intimidar, "respeto la decisión de todos, pero no somos represores, no vamos a hacer masacres como en gobiernos anteriores".

La Casa del Migrante se manifestó en desacuerdo con que la FGE investigue el homicidio, esto al ser la dependencia que involucrada en los hechos, por lo que ven preocupante que sea la que indague el caso.

Ven un tema de conflicto de intereses, por lo que analizarán cómo procederán.