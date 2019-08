LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

ECLIPSAR ES OCULTAR

La palabra eclipse viene de un vocablo griego que significa ocultación, porque ocurre cuando un astro se oculta total o parcialmente por interposición de otro cuerpo celeste. Los eclipses de luna o de sol tienen cierta influencia sobre algunos fenómenos terrestres. Este hecho es muy explicable para alguien que tenga conocimientos de astronomía.

La parte simpática folclórica son todos esos mitos y creencias que tiene mucha gente acerca de la influencia de un eclipse, y que supuestamente pueden afectar la vida de los seres humanos.

"No ha existido civilización o cultura en la historia de la humanidad que no haya sentido una extraña fascinación por los eclipses, esos fenómenos celestes que siempre han estado asociados con desastres y calamidades"- dice Homero Adame en su libro "Mitos, Cuentos y Leyendas de Nuevo León".

"Una costumbre muy difundida en México es que, cuando se anuncia que habrá un eclipse, la gente coloca listones rojos o algún objeto metálico en los árboles frutales con el objeto de prevenir que la fruta se caiga o no madure. Asimismo, muchos suelen refugiarse en sus hogares o bajo cualquier techo para no quedar expuestos a las emanaciones negativas, ya que entre otras creencias populares hay una que dice que ninguna mujer embarazada debe exponerse a un eclipse porque el bebé puede nacer con alguna deformación e incluso muerto".

Hay gente que tiene muy arraigadas estas creencias, pero lo que sí es muy cierto es que un eclipse de sol puede causar ceguera si se le mira directamente debido a que los rayos ultravioleta del astro rey pueden quemar la retina en los ojos del observador.

En una comunidad de Allende, Nuevo León, conocí a un ranchero, ya algo mayor de edad, de esos que saben todo sobre el clima y hasta la hora cuando va a llover. Se llama Don Carlos y no me extrañaría que siga vivo porque era fuerte como un roble. Él me contaba:

"Fíjese que los eclises son malos. Y pior son los de sol. Uno sabe d'esas cosas porque pos uno ya ha visto muchos d'ellos. Y luego hace rato dijieron en la radio que iba a haber eclise así que yo ando juntando mis animalitos pa' llevarlos al corral, no vaya a ser que luego se me muera alguno."

"Con decirle que una vez una señora andaba preñada y pos se le ocurrió salir cuando estaba el eclise, y como no se colgó una llave de cobre con un listón rojo en la cintura, pos luego se puso mala y perdió la criatura."

Pues me pareció curiosa pero increíble la historia de Don Carlos, pero cuando venía un eclipse, a mi mujer embarazada le puse una llave de cobre colgada con listoncito rojo en la cintura. Ya sé que son puros cuentos, pero de todos modos… por sí o por no.

