Gutiérrez Müller da películas de beisbol a cadetes para su 'descanso'

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, regaló a la Heroica Escuela Naval Militar de la Secretaría de Marina dos películas para que en sus ratos libres los cadetes tengan la oportunidad de darse un descanso.

Se trata de las cintas "La Misión" y el "Juego Perfecto", esta última es una película estadounidense basada en la historia de un grupo de niños de Monterrey, Nuevo León, que se integran a la liga infantil de beisbol de Estados Unidos y logran ser campeones. Cabe recordar que el beisbol es el deporte favorito del Presidente de la República, cuyo gobierno ha comprado dos estadios en Coahuila.

Durante la ceremonia de graduación de 136 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, ubicada en Veracruz, Gutiérrez Müller señaló que la escuela es el mejor lugar para aprender.

"Como sé que llegan al punto culminante de su graduación, estarán cansados de tanto esfuerzo y de tanto sacrificio y de tanto que han dejado por estudiar, yo me he permitido traerles un obsequio porque sé que a los demás les gusta mucho el cine y les he traído dos películas: La Misión y el Juego Perfecto para que en su ratito libre tengan la oportunidad de darse un descanso".

El plantel educativo cuenta con sala de cine y espacios de recreación para los cadetes que se preparan para ser los futuros jefes y oficiales de la Armada de México.