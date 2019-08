Voz de Palco

¡Vaya escándalo en el que se ha metido Santos Laguna en el inicio del Apertura! Apenas van dos jornadas, marca perfecta para los Guerreros, y el único gol que han recibido no ha sido dentro de la cancha. Y la directiva, cauta en su reacción.

Un video que circula en las redes ha dado ya vuelta a nivel nacional y posiblemente al mundo; la magia del internet y el poder de las redes sociales. En él, puede verse como una despachadora de cerveza en el interior del estadio Corona maniobra con unos vasos y juega con el líquido que hay en el interior de una cubeta en el suelo. La imagen para nada es alentadora; el socorrido líquido no es barato.

La indignación ha crecido entre aficionados y consumidores, aunque muchos han aprovechado para bromear, hacer memes, comparaciones y hasta para minimizar lo que podría representar un grave problema sanitario. Lo cierto es que es un tema serio y que no debe dar risa.

Tuvo que hacerse viral el video para que el club mostrara una postura, tibia, para algunos. La imagen es clara y aunque hay quien asegura que ningún aficionado en el estadio sería capaz de dejar residuos en su vaso ante lo caro que está la cerveza, el último trago suele estar caliente y no sabe igual. Y no es la primera vez que este tipo de imágenes dentro del estadio circulan por las redes; en una ocasión anterior, se ve a una persona recogiendo vasos dentro del estadio con esos residuos y los va juntando. Pero en este nuevo episodio, la imagen es más que elocuente y ya no queda duda que se trata de una práctica de por lo menos una persona y sus compañeros de puesto.

La directiva de Orlegi, a través de su presidente y sus redes sociales, aseguró que llegarán a las últimas consecuencias en este caso, luego de previa investigación. La oportunidad de revertir un poco la mala imagen que se dio ya a nivel nacional, que en muchos casos llega a la burla, la tuvo Santos el martes pasado, durante el partido de Copa ante Correcaminos.

Nuevamente, a través de redes, el club agradece a la Secretaría de Salud de Coahuila por la inspección que realiza en el interior estadio a la proveedora del servicio (incluso da el nombre, Eurest Proper Meals) y adjunta el mensaje con una fotografía personas trabajando en el caso. Luego circularon fotografías de un puesto de cerveza con sellos de suspensión, pero de esto no hay versión oficial.

La “puntada” de un empleado ha tenido una gran repercusión; un grave error y un imperdonable descuido que me parece se debe solucionar de fondo y no solo a través de Twitter o Facebook.

Y es así que en vez de estar hablando del líder general de la competencia, la gente habla de la cerveza diluida en babas que se sirve en su estadio. Carrilla nacional. Del encuentro contra Juárez: Santos bien, aprovechando la fragilidad del rival (que no parece de Primera División), mostrando conjunto, orden y sobre todo, buenas definiciones ante el marco. Más allá de que el partido pintaba para más goles del conjunto local, los Guerreros están haciendo lo que les corresponde.

A nivel Orlegi, el torneo ha tenido un inicio inmejorable, con sus dos equipos en la parte alta de la tabla. En esta jornada 3, ya veremos cuál muestra mejores argumentos.

Por hoy, es todo. Si van al estadio y se les antoja refrescarse con una “cheve”, lo mejor será que pidan que les abran sus botes frente a ustedes. En un estadio tan moderno, no se puede caer en prácticas tan arcaicas y deshonestas. Y ojo al sector salud del municipio y el estado, ojalá no lo dejen pasar.

