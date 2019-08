LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

YA SALIÓ EL PEINE

¿Cuál peine? Ninguno. "Ya salió el peine" es una frase que decimos cuando aparece el verdadero motivo o causa de una cosa, de algún asunto o conflicto. La palabra "ya" es un adverbio de tiempo que da lugar a un montón casi infinito de refranes como el del citado peine.

"¡Ya cásate!" le decimos a una tía solterona porque parece que la falta de pareja a esa edad le está agriando el carácter o de plano ya se lo agrió al máximo. Y luego le lanzamos la misma incitación al matrimonio a alguna persona, hombre o mujer de esas que se enojan por cualquier cosa.

"Ya comimos, ya bebimos, ahí nos vimos", dice uno cuando llega a un festejo, termina de comer y "ya se las pela" por irse, haciéndose el chistoso para que no lo critiquen o que no le digan "este está como los indios de Comitán, que nomás comen y se van".

"Ya anda a medios chiles" significa que la persona a la que nos estamos refiriendo ya anda medio gris, o sea que anda algo tomado aunque aún no se puede decir que anda totalmente ebrio. Es como el caso de mi compadre al que le dicen "el robalito" quesque porque siempre anda "a media agua".

"Ya chole…" es una indicación de que "ya me tienes hasta el gorro" o sea que mejor "ya párale a tu carro". ¿Y quién es la Chole a la que se alude? Pues quién sabe. Tal vez haya alguna referencia por ahí, pero el dicho completo es: "Ya Chole vendió su casa, con pepita y calabaza", que puede acortarse simplemente con decir: "ya estuvo suave, ¿no?" que viene a significar lo mismo. Otra forma similar es "ya me llenaste el buche de piedritas" o bien: "ya me colmaste el plato".

Si estoy en un lugar donde no se me aprecia, tal vez diga que "ya me voy con mi música a otra parte" y alguien que anda muy ansioso, por ejemplo, una muchacha que encontró novio pero tardó mucho en lograrlo, las vecinas dirán que "ya se le estaban quemando las habas".

¡Esas vecinas tan tremendas!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

Daniela Domínguez: "no sé qué significa la palabra ufano, ¿podría decirme?".

Depende del contexto en el que se use. Ufano tiene muchos significados, entre ellos: presuntuoso, engreído, pero también es alegre, contento.

El hombre prudente no se vale jamás de la palabra para el sarcasmo ni para la difamación.