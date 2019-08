Presentarán libro de W. Burciaga

El lenguaje que utiliza Wenceslao en el ejercicio del sano oficio de narrador y periodista es tan honesta como valiente. Posiciona muy lejos su capricho de cronista del under gay porque se atreve a vivir y a explorar un ecosistema del que pocos se atreven exponer a la luz solar. También se aleja del activismo gay y de cualquier cliché de género lastimosamente popular por su mojigatería. Un trabajo en donde no se habla de matrimonio homoparental, activismo y diversidad, porque encuentra mayor relevancia en contar la infiltración del autor al programa católico Courage, cuyo único y férreo propósito es de curar la homosexualidad por medio de terapias reparativas y de método pastoral 100 por ciento espiritual basado en la fe cristiana y la castidad. El testimonio es brutal.

En su segunda edición a nivel nacional, se realizará la presentación del libro Un amigo para la orgía del fin de mundo (Discos Cuchillo, 2019), de Wenceslao Bruciaga (Torreón, 1977), la noche de hoy viernes 2 de agosto en El Ciriaco de Paco (Av. Hidalgo 816 , Oriente.), en punto de las 20:00 horas. Entrada libre. Los comentarios estarán a cargo de Nelli David y Carlos Velázquez.

Ser gay, norteño, imprudente, punk, contestatario rebelde y hocicón, le ha acarreado una legión de archienemigos, pero la piel de Wences es demasiado dura, y los haters que se empeñan en denostar la artillería pesada que distingue sus crónicas no han hecho más que abonar sus principios a los que abraza con orgullo y rotunda felicidad.

El escritor coahuilense Carlos Velázquez describe a Wenceslao Bruciaga como un cronista incombustible, un narrador melómano e incendiario y como uno de los pocos gonzoperiodistas que realmente vale la pena leer porque la fuente de su escritura proviene de los agujeros más agrestes del underground gay punk, no desde la comodidad de un escritorio. Wenceslao no imagina: él se pincha, se arrastra, lame sus heridas, las escupe, pelea a puñetazo limpio por ellas y no deja que complacencia propia o ajena lo suture. Pocos saben que cuenta con el súperpoder de la regeneración. Igualito que un mutante, pero uno entrañablemente real, obsceno y violento, sí. Pero de una entrañabilidad atroz; imprescindible en este mundo de canallas.

Wenceslao desafía la mojigatería políticamente correcta de la comunidad gay que centra su fuerza, lucha y energía en impulsar el matrimonio igualitario, la adopción de niños y el reconocimiento de la unión de estos vínculos ante la ley de Dios sin reparar que al elefante dentro de la habitación llamado VIH no se le notan demasiados ánimos por salir de ella.

Presentación