'Mencho se esconde en las montañas'

Luego de que Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", y cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación es el nuevo objetivo de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia contra el narcotráfico de Estados Unidos.

Sin embargo, los agentes que investigan al nuevo líder del CJNG ven similitudes entre él y "El Chapo", no sólo por el contrabando de narcóticos y la ola de violencia que ambos generan tanto en México como en EUA, sino por su manera de evadir a la autoridad.

Según la DEA, "El Mencho" ha creado su propio "Triángulo Dorado" para resguardarse y operar desde la clandestinidad, como lo hacía Joaquín Loera.

"El Chapo", originario de La Tuna, en Sinaloa, hizo del "Triángulo Dorado" su zona de refugio, aunque tampoco fue el primero en hacerlo. Ya los viejos capos como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, "Don Neto", ya utilizaban a los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua como su escondite, debido a su orografía, llena de montes de difícil acceso.

Pero "El Mencho" no utiliza el "Triángulo Dorado" original, sino que creó uno propio en su territorio, pues el otro, aún es tierra del cártel de Sinaloa, en donde Ismael "El Mayo" Zambada sigue operando.

Nemesio Oseguera "se esconde en zonas montañosas en Jalisco, Michoacán y Colima. Creemos que él ya no está en las ciudades", advirtió Kyle Mori, el agente especial que desde la oficina de la DEA en Los Ángeles busca a "El Mencho".

Mori le dijo a Univisión que no cree que el líder del CJNG "esté en un lugar por mucho tiempo, ni en un mismo tipo de casa. Es una combinación de todo lo que puedas imaginar". Tal y como lo hacía "El Chapo".

Guzmán Loera tenía toda una red de túneles y casa de seguridad que estaban conectados entre sí, como lo demostró a lo largo de la última cacería que vivió en Sinaloa, su tierra natal.

Sin embargo, Mori ve una similitud entre "El Mencho" y "El Mayo" Zambada, más allá de lo de Guzmán Loera: su tipo de vida "ranchera". Según el agente de la DEA, Nemesio no pisa las ciudades y prefiere vivir en la sierra que ir a restaurantes u otros lugares, más allá de su hogar, lo cual hace más difícil su captura.

