tips, tips, tips...

SI PINTA SUS HABITACIONES

En este caso, seguramente le gustará saber cuándo fue la última vez que se pintó determinado lugar y qué marca de pintura y color se usaron. Cuando en casa es hecho este trabajo por alguno de los miembros de la familia, resulta muy útil saber qué duración tuvo la marca de pintura empleada y si se desea repetir el color, también ya se tiene el nombre. Así pues, para que tenga usted a mano todos los datos, anótelos debajo de la placa del apagador de la habitación correspondiente.

Las manchas de crayones en la ropa a menudo desaparecen frotándose con un paño mojado en un buen solvente para limpiar en seco. Por precaución, pruebe antes el producto en un sitio no visible de la prenda para asegurarse que no la afecta ni la decolora.

Hay diversos papeles y documentos que no deben doblarse porque se maltratan, acabando por romperse o destruirse totalmente cuando permanecen guardados largo tiempo, sin embargo, no son pocos los que a veces deben guardarse indefinidamente. Bien, para conservarlos en perfecto estado, aproveche esos tubos de cartón en que vienen enrollados el papel aluminio, el encerado, las toallas de papel para la cocina, etc. Nada mejor que estos para proteger los papeles importantes. Si quiere darles bonito aspecto, fórrelos con papel autoadhesivo, pero cuide de pegarles una etiqueta que especifique su contenido para que pueda encontrar fácilmente lo que busca.

Cuando su receta especifique "mantequilla o margarina ablandada", caliente bien una sartén y ya fuera del fuego, coloque en ella la barra y tape la vasija. El producto se ablandará rápidamente sin derretirse.

El talco se emplea con buen éxito para quitar manchas de grasa de la ropa, pero su aprovechamiento va todavía más allá. Resulta excelente para limpiar los tafiletes de los sombreros de hombre. Si bien es cierto que esta prenda casi ha desaparecido y que son muy pocos los señores que la usan todavía, bueno es que sepan cómo pueden hacer desaparecer fácilmente las feas manchas grasosas de esa faja interior que tienen todos los sombreros masculinos. Todo lo que hay que hacer es rociar la parte manchada con el talco, dejarlo que haga su obra un par de horas y quitarlo finalmente con un cepillo.