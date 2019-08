Confirma Senado de EUA a Christopher Landau como embajador en México

De acuerdo a la agencia de noticias Reuters, el cargo había estado vacante por más de un año.

Con voto unánime, Landau fue aprobado junto a una lista de otros nominados para otras posiciones, antes del receso que tomará el Congreso en agosto.

El último representante de Estados Unidos en México fue Roberta Jacobson quien se retiró en mayo de 2018.

El abogado Christopher Landau estudió en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. Republicano, de 55 años de edad, Christopher Landau nació en España, donde su padre, George Landau, trabajaba para el Servicio Exterior estadounidense. Es socio del bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan y forma parte del comité directivo de la Diplomacy Center Foundation.

Confirmed by the Senate: Political appointee Christopher Landau to be #Ambassador to #Mexico. @USEmbassyMEX