Asciende deuda de Puebla a 44 mmdp, declara Barbosa; alista auditorías

A unos minutos de asumir el poder, el nuevo gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que la deuda de la entidad, que está asfixiando las finanzas públicas, asciende a 44 mil millones de pesos, por lo que adelantó que la contraloría estatal aplicará auditorías en busca de irregularidades.

Al tomar protesta como gobernador, Miguel Barbosa dijo que Puebla necesita saber la verdad y la reconciliación es aplicar la ley y no evadirla y de lo que se trata es que Puebla conozca la verdad.

"Señoras y señores se los voy a decir, asciende alrededor de 44 mil millones de pesos. Puebla necesita saber la verdad y Puebla reclama saber la verdad, por eso he instruido a la Contraloría del estado, qué hay que fortalecerla para llevar a cabo auditorías a los gobiernos anteriores, vamos a conocer la verdad los poblanos de todo y si existen irregularidades, que espero no existan, habrá la aplicación de la ley porque la reconciliación, que es el sustrato para alcanzar la paz y el bienestar, la reconciliación es la aplicación de la ley, no la evasión de la ley, se trata de que Puebla conozca la verdad", dijo Barbosa Huerta.

Agregó que no todo lo que se debe en Puebla es legal, pues acusó que se puso en marcha una estrategia jurídica, legislativa, financiera y contable para llevar a cabo grandes inversiones ocultarlas como deuda, ponerlas como obligaciones de pago, crear beneficios particulares, rodeado con una enorme corrupción.

"Vamos a integrar equipos especializados para tomar decisiones correctas, el gobernador no va a opinar hasta que tenga el respaldo de opiniones del más alto nivel, tendremos que consultar con consultorías en materia legal, en materia fiscal, en materia financiera, en materia contable, analizar los impactos e impactos políticos", detalló.

A su salida del Congreso local, Barbosa no quiso dar detalles de esta deuda, ni reveló nombres, pero adelantó que la Secretaría de Finanzas va a dar los detalles.