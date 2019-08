Inician primer recorrido de búsqueda de desaparecidos en Tamaulipas

Con el primer recorrido de búsqueda en Reynosa, se rompe la barrera del miedo y la apatía de las autoridades para atender esta problemática que en Tamaulipas lleva ya 15 mil desaparecidos.

En este recorrido, participa Jorge Macías de la Comisión Estatal de Búsquedas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Consulado de Estados Unidos, ya que se busca a ciudadanos norteamericanos.

Una caravana salió de la Octava Zona Militar, llevando a representantes de seis familias para dirigirse a la colonia Rancho Grande.

Aquí, se ubicó el primero de los cinco puntos que habrán de revisarse en el lapso de dos días.

Justo tras lo que fue una fábrica de ladrillos, las autoridades instalaron un filtro de revisión, ya que anteriormente se detectó una fosa clandestina, de donde se rescataron osamentas.

Geovanni Barrios, presidente de Justicia Tamaulipas y quien desde hace 11 años espera recuperar el cuerpo de su hijo, acompañó a los familiares.

Explicó que en Reynosa en tan sólo dos años, se tienen 3 mil denuncias de personas desaparecidas y que de acuerdo a cifras oficiales, en Tamaulipas existen 7 mil familias buscando a un ser querido.

"Yo he manejado la cifra de 50 mil desaparecidos por aquellas familias que no denuncian y me estoy quedando bajo en las cifras negras".