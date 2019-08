Crea una ruta específica para pedirle matrimonio a su novia

Jon Blaze dijo que llevó a su novia Thao Nguyen en un paseo por Houston que duró alrededor de hora y media. Cuando terminaron, su teléfono registró el camino que habían hecho y que deletreaba la propuesta de matrimonio. Entonces Jon se arrodilló y le pidió a Thao que se casara con él.

"Pasé de estar tan molesta por todos los giros locos que hicimos a estar completamente conmocionada y con la sonrisa más grande en mi rostro", dijo Nguyen.

