El Espacio de Cerpa

Hasta el pasado martes, si de algo estábamos seguros era que, en la liga americana, los Marineros, Azulejos, Reales, Orioles y los Tigres, ya prácticamente están pensando en la próxima temporada del béisbol de las grandes ligas mientras que, en el viejo circuito, la escuadra de Miami y por allí los Piratas, tal vez ya vean muy lejanas las posibilidades de seguir jugando en el otoño.

Con esta situación y en vías de que ayer miércoles era la fecha límite para hacer los últimos cambios en los rosters de la temporada teniendo un poco de colchón el día de hoy jueves, el nombre de Trevor Bauer era la discusión para ser tomado en estos momentos ya que, el lanzador de los Indios, se encontraba dentro de la posibilidad de emigrar de Cleveland desde antes de que iniciara la temporada pero era evidente de que, a la tribu, nunca se le ofreció algo bueno para tomarlo.

Pero al margen de los cambios que se pudieran haber efectuado es que, si hay algo en lo personal que a mí se me hace repugnante en un partido de beisbol, es que algunos jugadores se involucren en peleas como si se tratara de un cuadrilátero o como si fueran viejas de vecindad (con el debido respeto) tal como sucedió el martes pasado en el Great American Ball Park de Cincinnati cuando los ánimos, se reventaron entre los Rojos y los Piratas.

Y esto viene porque si es que ayer miércoles no se realizó, el payaso de Yasiel Puig que todo indicaba que llegaba a los Indios en un trueque, estuvo implicado en el bochornoso espectáculo de la pelea que antes se menciona y que, cuando debutó en el año 2013 con los Dodgers, siempre pensé que tenía la capacidad suficiente para destacar en la gran carpa.

Sin que se tome como presunción pero en el 2014 cuando estuve en un juego en Dodger Stadium cuando Los Ángeles se enfrentaron en la famosa Freeway Serie en contra de los Serafines, me pude dar cuenta de lo que el cubano se siente el “papá de los pollitos” ya que, en un momento dado que me encontraba cerca de la práctica de bateo del equipo en ese entonces dirigido por Mike Scioscia y solo para ver el ensayo tanto de Pujols como de Mike Trout, algunos paisanos de Yasiel que en esos momentos se encontraba en una butaca especial platicando no sé con quién, le hablaban para que les diera un autógrafo o se tomara una fotografía pero el muy engreído, ni siquiera los peló (ahora ya me pude dar cuenta del porque ya no lo querían con el equipo de Dave Roberts).

Los Rojos, están enviando a Puig a Cleveland (pobres Indios) junto con el jugador de ligas menores Scott Moss mientras que San Diego, mandaría al zurdo Logan Allen al guardabosques Franmil Reyes junto con el utility Víctor Nova también a la escuadra de Terry Francona entretanto el pitcher derecho Trevor Bauer, quién antier martes fue abrazado por sus compañeros, emigraría a los Rojos como parte de un acuerdo entre estos tres equipos.

Y al igual también de ver al francés de la Universidad de Nuevo León que se siente el dueño del planeta junto con el otro artista de circo que dirige a Las Chivas por el show que dieron el domingo pasado, menos escribo de fútbol.