No todas son carpetas por abuso policial

Luego de que Familias Unidas manifestara que en Coahuila hay más de 200 carpetas sin judicializar por tortura y abuso policial contra elementos de seguridad, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que estas han sido presentadas por diversas violaciones a los derechos humanos.

No obstante, no especificó el estatus de la investigación en que estas encuentran.

"Habrá que analizarlas, algunas se refieren a conductas que tienen que ver con otras cosas que también son violaciones a derechos humanos; por ejemplo en la integración de carpetas, pero propiamente de violencia o tortura habría que analizar para establecer", dijo.

Fue hace unos días que la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila (CDHEC) informó que en seis años solo cuatro quejas habían sido acreditadas por casos de tortura contra elementos policiales.

Y que del año 2018 a la fecha se habían presentado hasta mil 642 quejas contra corporaciones en Coahuila por diversas violaciones a los derechos humanos.

A más de 15 días de ocurridos los hechos donde una mujer fue golpeada y abusada sexualmente por elementos de Fuerza Coahuila en Piedras Negras, aún no ha sido judicializado el caso, por lo que los elementos siguen sin procesarse. Gerardo Márquez, fiscal general del estado, informó que el caso aún sigue en integración, por lo que no ha sido presentado ante un juez.

"Se sigue trabajando en el caso e integrando la carpeta de investigación, yo creo que en breve tendremos algunos elementos que nos permitan actuar.", dijo.

Fue en este año que otro caso similar se presentó en Saltillo en la colonia Colinas de Santiago, donde dos elementos de Fuerza Coahuila fueron acusados de violar a otra mujer.

No obstante, fue hace un mes que se determinó el no ejercicio de acción penal, al no encontrarse elementos que probaran lo anterior, esto tras realizarse un peritaje genético por parte de la autoridad.