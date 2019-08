Ronin Bars: un semillero de letras

Fue en julio de 2016 que Skar (Jesús Allende), junto a otros amigos, tuvo la idea de organizar una liga de rap donde la lírica tuviera una función principal. Al proyecto lo tituló Ronin Bars.

El primer evento se efectuó en un conocido bar de la ciudad de Gómez Palacio. En aquel tiempo, lo que Skar esperaba era generar una plataforma para los raperos de La Laguna y paulatinamente aumentar el nivel de competición entre ellos.

A diferencia de los eventos de freestyle, donde la improvisación juega un papel crucial, en las batallas escritas los participantes tienen tiempo de prepararse, redactar y memorizar las letras con las que retarán a su adversario.

El crecimiento de Ronin Bars resulta determinante porque el proyecto ya ha traspasado las desérticas fronteras de La Laguna y ha llegado a ciudades como Querétaro (con tres ediciones) y Chicago, en Estados Unidos.

"El proyecto es de La Laguna, pero también se ha realizado en otros lugares. Han venido personas de otro estados a participar. Varios de los que han participado ya andan en otras ligas de renombre internacional".

Skar indicó que las batallas escritas tienen un poco más de contenido que aquellas que sólo emplean la improvisación. Lo que abre ventana a una visión donde existan más formas de trabajar la rima, la palabra o los temas.

"Cada batalla consiste de tres rounds: el primero es a capela, el segundo es con pista (beat) y el tercer round es libre. Para el tercero puedes usar a una persona adicional que pueda apoyarte ya sea rapeando o haciendo beatbox".

En el tiempo de preparación, que generalmente son cuatro meses, el participante puede estudiar al rival, generarse estrategias, fabricar juegos de palabras, explorar términos y alimentar la creatividad artística que le defenderá el día de la batalla cuando ambos desenvainen su micrófono.

Skar también subrayó que el proyecto ha servido como semillero de nuevos talentos, donde jóvenes raperos han tenido proyección y logrado colarse en otras ligas a nivel nacional (las batallas generalmente son grabadas en video y compartidas en redes sociales). "Es una oportunidad, una plataforma."

La próxima edición de Ronin Bars se efectuará el 17 de agosto en Cervecería Ventura, en punto de las 18:00 horas. Las batallas anunciadas son: Bizor vs Sabler, Ley7 vs Iced One, Ponce vs Harry Sad y Tockre vs Recko.

"Creo los que están en el cartel son los que más han sobresalido. En cuanto al nivel, en cuanto a crear un concepto que no estaba claro llegar lejos, creo que va por buen camino".

También habrá presentaciones musicales de bandas como Voces en Aerosol, Dignatarios y D'Street Warriors (Zacatecas).

Liga de batallas escritas