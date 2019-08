La hemos visto en individuos que aparentan disfrutar cuando humillan o lastiman a una persona o a un animal; en las personas que irradian temor por su conducta violenta; o en alguien quien envía mensajes en las redes sociales con la intención de intimidar e infligir miedo. Me refiero a muchos casos de crueldad hacia otros. ¿Qué provoca a una persona, o grupo, ver a otros como si fueran creaturas infrahumanas al grado de tratarlas con degradación, desprecio, y crueldad?

A través de la historia se han observado circunstancias en donde la degradación de ciertos grupos sobre otros, han creado situaciones que incluyen torturas, humillaciones, exterminaciones en masa, asesinatos, ocupaciones territoriales, etc. Ejemplos de algunos de ellos son esclavitudes, la inquisición, conquistas, revoluciones o guerras civiles, el holocausto, genocidios, fanatismos religiosos, actos terroristas, violencia entre narcotraficantes, materialismo económico, percepción de injusticia, y otras crisis de tipo social. Situaciones en donde muchas de las victimas se han defendido valerosamente, y en otras han reaccionado con resignación e indiferencia.

El diccionario de la Real Academia Española define la crueldad como "impiedad, fiereza de ánimo, y acción inhumana". En otras palabras, una conducta que inflige sufrimiento sin piedad, mediante daño físico y/o mental en una persona debido a una supuesta condición infrahumana. Esta definición coincide con el entendimiento que siempre he tenido sobre la crueldad, o sea, una forma de deshumanización que permite atrocidades y comportamientos degradantes, hostiles, violentos. Ejemplos de esta deshumanización pueden ser la esclavización de poblaciones consideradas inferiores racialmente, la conducta de superioridad racial de los conquistadores españoles y portugueses hacia los nativos del continente americano; genocidios y guerras incluyendo las dos guerras mundiales, la ideología nazi hacia los judíos y otras razas que no eran consideradas "pura y superior", o las torturas y matanzas relacionadas al narcotráfico en varios estados mexicanos.

Algunos autores en el campo de las ciencias de la conducta explican la crueldad como una carencia de empatía, mas que una situación inhumana. El psicólogo y catedrático de la Universidad of Cambridge en Inglaterra, Simon Baron Cohen, explica en su libro The Science of Evil (2011, p. 8) que la crueldad esta asociada a una "erosión de empatía" la cual se presenta como resultado de la experiencia frecuente de dolor, y emociones destructivas, por ejemplo, resentimientos, odio, y deseo de venganza. Estas emociones intensas permiten que una persona tienda a centrarse en si misma, desconectándose de sus pensamientos y sentimientos con respecto a otros, y verlos como objetos. Con el tiempo estas experiencias hacen que una persona adquiera una capacidad de empatía deficiente o carente. La empatía es la habilidad natural de un individuo a entender los pensamientos y/o sentimientos de otro, y reaccionar adecuadamente y comprensivamente.

Otros autores atribuyen actos de crueldad a percepciones y derechos morales. De acuerdo a esta perspectiva ciertos valores morales motivan a una cultura y conductas basadas en creencias, por ejemplo, las torturas relacionadas a los "delitos contra la fe" por la doctrina religiosa de los tribunales eclesiásticos durante la inquisición. El psicólogo Paul Bloom, catedrático de la Universidad de Yale, presenta en una entrevista con Sean Illing de la revista Vox (junio 22, 2018), una perspectiva algo diferente. Según el Dr. Bloom, explicar la crueldad como un acto exclusivamente inhumano no es suficiente. Para el la crueldad tiene que ver con pérdida de control de la gente, particularmente cuando no pueden satisfacer "apetitos psicológicos", por ejemplo, dinero, sexo, poder, etc. y sienten la necesidad de castigar a alguien quien es vista como un obstáculo poder lograr sus objetivos.

Predisposiciones genéticas que tienen que ver con enfermedades mentales como la esquizofrenia, autismo o trastornos de personalidad, pueden afectar la habilidad de empatía, sin embargo, el desarrollo de creencias que facilitan rigidez moral extrema, problemas de control de impulsos que empujan a alguien a castigar a otros innecesariamente, y la falta de empatía, son factores de mas relevancia en la crueldad de la gente. Una habilidad de empatía deficiente no solo puede crear dificultades en relaciones interpersonales, sino también causar daño físico y psicológico a otros en la forma de crueldad. Una cultura que facilite el desarrollo de empatía por medio de valores familiares, programas educativos en las escuelas, y que se concentre menos en la búsqueda de poder socioeconómico y control obsesivo de otros, puede ayudar a que veamos menos crueldad en nuestra sociedad. Gracias por su interés en esta columna.