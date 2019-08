Rechaza AMLO que exista persecución política

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que exista una persecución política contra funcionarios de pasadas administraciones, ni siquiera a los que culpa del fraude electoral del 2006, cuando el panista Felipe Calderón Hinojosa llegó al Ejecutivo nacional.

Durante su conferencia matutina, Obrador indicó que "en el caso del presidente Peña, la misma noche de la elección le hice un reconocimiento porque, a diferencia de otros presidentes, él no se metió para hacer un fraude como se padeció en el 2006. Pero ni siquiera a los que hicieron el fraude de 2006 los estamos persiguiendo".

La declaración del presidente surge luego de que se indicara que al menos seis funcionarios de alto nivel del gabinete legal del expresidente priista Enrique Peña Nieto se encuentran bajo investigación por la Fiscalía General de la República.

"No hay persecución para nadie, tampoco hay impunidad. Nunca he dado la orden de que se fabrique un expediente en contra de alguien, nunca, y no lo haré, no somos iguales", sostuvo el mandatario.

López Obrador señaló que "cuando hay información, lo que digo es que procedan. Hay pruebas de corrupción, procedan; ah, pero se trata de no sé quién, procedan. Esa es la diferencia. Como también si no hay pruebas, pues no se puede", luego de indicar que "ya no es como antes", cuando "el presidente le daba órdenes, donde se hacían acuerdos políticos".