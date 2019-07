Exigen justicia por Rubén Espinosa a cuatro años de la masacre

Al grito de “¡Justicia, justicia!”, unas 150 personas marcharon al cumplirse cuatro años de la masacre de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, que cimbró al país al ser asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la maquillista Yesenia Quiroz, la activista Nadia Vera, la modelo colombiana Mile Virginia Martín y la empleada doméstica Alejandra Olivia Negrete.

El representante de la agrupación Artículo 19, Diego Martínez Valor, exigió que la Fiscalía de Veracruz tendría que investigar de manera fehaciente todas las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Deben de dar seguimiento a todas las líneas de investigación, pues ya han pasado muchos años y la Procuraduría sólo se ha limitado a filtrar información de la carpeta de investigación a los medios de comunicación”, sentenció.

Durante un acto encabezado por Cristina y Rubén, padres del fotógrafo Rubén Espinosa Becerril y frente a activistas, familiares, organizaciones civiles y periodistas en la plaza Lerdo de Xalapa, Veracruz, exigieron justicia y reclamaron a la autoridad investigadora seriedad.

“A cuatro años del multihomicidio en la Narvarte no ha pasado nada, el que tengan a tres personas detenidas no da ninguna certeza, ya que no se sabe la verdad de lo que pasó aquel 31 de julio, no hay justicia”, advirtieron Patricia y Alma Espinosa.

Asimismo demandaron esclarecer los hechos, así como el móvil, quieren que se castigue a los verdaderos culpables y también recaiga todo el peso de la ley sobre el autor intelectual de esta masacre.

“No nos conformamos con que el caso siga abierto porque no pasa nada con la investigación, exigimos que Javier Duarte no sea liberado, ni perdonado porque debe de pagar todos los crímenes que pasaron en Veracruz”, mencionaron.

Como cada año se realizó una marcha por las calles del centro de la ciudad de Xalapa y donde la periodista veracruzana Norma Trujillo, del Colectivo Voz Alterna, en entrevista con Notimex, habló sobre la actividad periodística en el estado.

“Hay un ambiente en cierta manera más ligero, pero eso no quiere decir que ya concluyó todo, porque hay actores políticos fuera del gobierno que fueron los hostigadores de periodistas en otros años, se tiene que seguir exigiendo justicia y esperamos que alguien en algún momento nos escuche”, enfatizó.

Agregó que del año 2000 al 2019 han sido asesinados 127 periodistas en México y Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México. Los casos de agresiones contra periodistas mantienen un índice de impunidad del 99.13 por ciento, según cifras de la organización Artículo 19.

El fotoperiodista Rubén Espinosa fue hostigado y amenazado en Xalapa, por lo que tuvo que autoxiliarse en la Ciudad de Méxco, en donde fue asesinado hace cuatro años.