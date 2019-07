'AHMSA ha trabajado bien durante los últimos 20 años'

“No podemos saber, es muy difícil (saber si hay persecución política hacia Alonso Ancira), lo que sí les puedo decir yo, es que los 20 años que he estado por aquí, Altos Hornos ha estado trabajando bien” sostuvo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Raúl Flores González, que también descartó el rumor de venta de AHMSA a Ternium o a ArcelorMittal

Expuso que no se ha demostrado que hubiera corrupción en la venta de Agronitrogenados a Pemex: “Están hablando pero no lo han comprobado, no han llegado a decir que es un hecho esto ¿verdad? Pero están contra el Director General y Presidente del Consejo, no están contra Altos Hornos” sostuvo.