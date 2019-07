El problema de matemáticas con el que nadie se pone de acuerdo

La persona sólo escribe le mensaje "Resuelvan esto", junto a la ecuación: 8 ÷ 2 (2+2) = ?

Algunos aseguran que la respuesta es 16, pero otros señalan que es 1. Todo depende de la forma como se busca el resultado, según explican los mismos usuarios.

Caso 1: 8 ÷ 2 x (2+2) = 8 ÷ 2 x 4 = 4 x 4 = 16

Caso 2: 8 ÷ 2(2+2) = 8 ÷ 2(4) = 8 ÷ 8 = 1

Según el diario Mirror, la calculadora de Google marca que la respuesta es 16, pero el periódico contactó con un profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford, que explicó que no hay una respuesta correcta, ya que la ecuación ha sido escrita de manera ambigua, abierta a interpretación.

"Sin mejores paréntesis, puede haber ambigüedad. Hay convenciones sobre el orden de las operaciones para tratar de resolver esto, a veces llamado BODMAS en las escuelas del Reino Unido. Si todavía no está claro, es mejor incluir corchetes para eliminar cualquier posible ambigüedad. Los matemáticos generalmente no tienen problemas para comunicarse entre sí sobre cosas como esta, ¡pero por alguna razón la gente parece disfrutar planteando este tipo de problemas en las redes sociales! "

You need to see the how bracket is created.

There can be two cases:



Case 1:

8 ÷ 2 x (2+2) = 8 ÷ 2 x 4 = 4 x 4 = 16



Case 2 (Given case):

8 ÷ 2(2+2) = 8 ÷ 2(4) = 8 ÷ 8 = 1



RULE is STEP-BY-STEP following of BODMAS (Bracket, Of, Divide, Multiply, Add, Subtract)



Hope it helps !