Desestiman amparo contra orden de aprehensión a extitular de la SEIDO

Un juez federal desestimó la demanda de amparo presentada por el extitular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), Alonso Lira Salas, contra cualquier orden de aprehensión.

El juez Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México tuvo por no presentada la demanda de Lira Salas debido a que no precisó el acto que reclamó y no ratificó el escrito con el que intentó hacer tal precisión.

Esto, debido a que el ex funcionario tramitó un amparo "buscador" en el que reclamó cualquier orden de aprehensión emitida en su contra pero el juez le requirió más datos sobre este acto para poder admitir o desechar la demanda.

Según el expediente, el escrito con el que desahogó tal requerimiento contenía una firma distinta a la de Lira Salas, por lo que le solicitó acudir al juzgado a ratificarlo y reconocer como suya la firma.

Sin embargo, el ex titular de SEIDO no acudió a ratificar el escrito y, por el contrario, presentó un recurso de queja contra dicha orden, razón por la que el juez tuvo por no presentado el escrito en el que aclaró el acto que reclama.

En consecuencia, al tener por no presentada la aclaración de la demanda, el juez tuvo por no presentada la misma.

"Se desprende que el plazo de tres días otorgado al quejoso Alonso Israel Lira Salas para que ratificara el contenido y firma del escrito recibido en este Juzgado Federal el 15 de julio de 2019 transcurrió sin que hubiese cumplido con ello, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto dictado el 16 de julio pasado y se tiene por no presentado", indicó el juez.

"De la certificación de cuenta se advierte que Alonso Israel Lira Salas no desahogó la prevención formulada en auto de 12 de julio de 2019, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inserto en dicho proveído y se tiene por no presentada la demanda de amparo".

Además, el juez ordenó enviar el recurso de queja presentado por Lira Salas a un tribunal Colegiado para que resuelva lo que crea conveniente.

Lira Salas fue titular de SEIDO durante la gestión de Alberto Elías Beltrán como encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República.

Encabezó la investigación de casos como el de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz o el aseguramiento de cajas de seguridad en Quintana Roo, relacionadas con el narcotráfico en la entidad.

El año pasado se le señaló como responsable de la difusión de un video en el que aparece el entonces candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, cuando acudió a las oficinas de SEIDO para solicitar información sobre una posible investigación en su contra por lavado de dinero derivado de la compraventa de una nave industrial en Querétaro.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la difusión del video afectó el equilibrio en la contienda electoral y el Órgano Interno de Control de la entonces PGR inició una carpeta de investigación contra Lira Salas y el ex titular de Comunicación Social de la dependencia, Rafael Lugo.