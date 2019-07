NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

Un matrimonio en plena crisis viaja en coche con sus dos hijos pequeños desde Nueva York hasta Arizona. Ambos son documentalistas y cada uno se concentra en un proyecto propio: él está tras los rastros de la última banda apache en rendirse al poder militar estadounidense; ella busca documentar la diáspora de niños que llega a la frontera sur del país en busca de asilo.

Mientras el coche familiar atraviesa el vasto territorio norteamericano, los dos niños, sentados en el asiento trasero, escuchan las conversaciones e historias de sus padres y a su manera confunden noticias de la crisis migratoria con la historia del genocidio de los pueblos originales de Norteamérica. En la imaginación de los niños, las historias de violencia y de resistencia política colisionan, entrelazándose en una aventura que es la historia de una familia, un país y un continente.

Desierto sonoro, tercera novela de Valeria Luiselli, combina lo mejor de dos grandes tradiciones literarias, la del viaje y la del éxodo: trasiega por el asfalto y atraviesa horizontes desérticos, se detiene en moteles de carretera y penetra con hondura en los viajes interiores de sus personajes, ofreciendo con precisión una serie de instantáneas que retratan las infinitas capas del paisaje geográfico, sonoro, político y espiritual que conforman la realidad contemporánea. Un relato conmovedor y necesario que muestra la fragilidad con que se definen los lazos familiares, indaga en la manera en que documentamos nuestras existencias y pasamos las historias de mano en mano, de generación en generación, y se pregunta qué significa ser humano en un mundo cada vez más deshumanizado.

Luiselli forma parte de la lista de finalistas del Premio Booker 2019, considerado el más importante de la lengua inglesa.

En sus redes sociales, la editorial Sexto Piso destaca la candidatura de la joven escritora ya que se convierte en la primera autora mexicana que figura entre finalistas para recibir esa distinción.

Luiselli, que nació en la Ciudad de México en 1983, recibió el año pasado el Premio American Book Award por su obra Tell Me How it Ends: An Essay in Forty Questions.

“¡Estamos muy contentos porque Valeria Luiselli ha sido incluida entre los candidatos al Premio Booker 2019 por su libro Desierto sonoro, publicado originalmente en inglés como Lost Children Archives y que aparecerá en México en septiembre!”, destaca la casa editorial en Facebook.

Sexto Piso destaca que utilizando como hilo conductor las preguntas del cuestionario de admisión a Estados Unidos para niños indocumentados, Luiselli “se ha adentrado en la realidad de los niños migrantes para mostrarnos una radiografía tanto de sus vidas pasadas, presentes y futuras, como del laberíntico y despiadado sistema migratorio” de México.