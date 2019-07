Descubre en el refrigerador de su madre un bebé momificado

Adam Smith, de 37 años, encontró el sábado pasado en el congelador del refrigerador de su madre, recién fallecida, el cadáver de un bebé, que la mujer pudo haber guardado por al menor 30 años.

Barbara Smith murió de cáncer de pulmón el pasado 21 de julio en San Luis, Misuri, Estados Unidos. Su hijo arreglaba la casa cuando decidió abrir la caja de cartón que vio a su madre guardar en el refrigerador por años y entonces encontró que era un bebé recién nacido, muerto, envuelto en una manta rosa, informa el periódico St. Louis Post-Dispatch.

“Había una manta rosa, para bebés, y cuando me agaché y la toqué, pude sentir un pie. Pude ver la cabeza de un bebé con el cabello […] Incluso en su lecho de muerte, nunca me dijo lo que había en esa caja. Eso es lo que me hace pensar que tal vez ella le hiciera algo a este bebé y no quería decírselo a nadie porque tenía miedo de meterse en problemas", cuenta Smith al canal KTVI.

Él también dice que su madre alguna vez habló de la pérdida de un hijo al nacer, pero también de un pariente que dio a luz a gemelos, pero uno falleció y el otro lo dio en adopción.

Tras el descubrimiento llamó a la policía. "¿Quién tiene a su propio hijo en una caja durante tanto tiempo y nunca habla de eso? Solo tengo muchos pensamientos y es una locura", señala Smith, quien ahora espera la investigación de las autoridades y los resultados de la autopsia para determinar de quién se trata este bebé.

