Pasa sus 50 minutos en la cárcel escribiendo una carta de disculpa

Shane Jenkins, de 23 años, pasó sólo 50 minutos en prisión y ello ha recibido el nombre de ‘la sentencia de cárcel más corta de Reino Unido’.

Según informa The Daily Mail, el joven tuvo que presentarse frente a un juez por romper la ventana de la casa de su ex pareja con una escoba, estando en estado de embriaguez, y luego intentar huir de la policía.

Jenkins fue encontrado culpable por estos incidentes ocurridos el pasado 30 de mayo y fue sentenciado a 50 minutos en la cárcel. Durante ese tiempo se le dio papel y pluma y escribió dos cartas de disculpa, que después el juez le hizo leer en voz alta.

“Siento haber roto tu ventana. Fue una decisión estúpida la que tomé, no estaba pensando con claridad. Espero puedas perdonarme", decía la carta dirigida a su ex. La otra la escribió a los oficiales de policía: "Realmente lo siento. No tenía intención de causar daño, fue una decisión espontánea del momento".

De cualquier forma Jenkins pasará después más tiempo en la cárcel, deberá realizar trabajo comunitario y someterse a un programa de desintoxicación.

