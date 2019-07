'¿En 10 mil pesos valoras la vida de tu familiar?'

El Universal posee copia de una audio donde se revela el "modus operandi" de extorsionadores telefónicos, que buscan engañar a diversas personas a través de supuestos secuestros de familiares de los cuales no revelan el nombre, sino simplemente el presunto parentesco para que el extorsionado caiga.

La llamada ocurrió la semana pasada, cuando a una persona que llamaremos Juan "N", le sonó su teléfono y el identificador revelaba que el número 558328-0641 estaba llamando.

Al contestar, una voz masculina, apresurada y exigente le describía a Juan que tenían a un familiar secuestrado y que él mismo les había dicho que lo buscaran para que les ayudara.

Por más que Juan exigió a los presuntos secuestradores el nombre de su familiar o hablar con él, se lo negaron e incluso le dijeron: "yo no soy ni brujo ni mago para estarte marcando, ¿te interesa o no te interesa?"

Juan reveló que supuestamente solo tenía 10 mil pesos a la mano para entregarlos como rescate de su familiar a lo que el delincuente le cuestionó: "¡No mames, no digas pendejadas! ¿A poco valoras la vida de tu familiar en 10 mil pesos?".

Después de negociar por varios minutos, Juan y sus acompañantes, quienes estaban grabando la extorsión, les ganó la risa y Juan le dijo al extorsionador que mejor le depositaba 100 pesos para que siguiera haciendo llamadas a ver quién caía, esto molestó al extorsionador quien lo llamó, "pinche tlacuache" y después de otras groserías colgó el teléfono.

- ¿Cómo que a quién cabrón?

- Pues sí a mi familiar, pero ¿quién es el familiar?

- Él es el que te está haciendo el llamado, ¿te interesa o no negociar por su vida?

- ¡Pues pásamelo por favor!

- Aquí lo tenemos al cabrón.

- ¿Pero quién es? ¡Que te dé su nombre!

- ¿Con cuánto dinero cuentas a la mano, no me hagas preguntas pendejadas, con cuánto dinero cuentas a la mano para poderlo liberar?

- ¿Pero qué familiar es y qué tengo qué hacer y a dónde tengo que ir?

- Es tu familiar compadre, yo no soy ni brujo ni mago para estarte marcando, ¿te interesa o no te interesa?

- ¿Con cuánto dinero cuentas para entregártelo?

- Este... no sé, ¡10 mil pesos!

- ¡No mames, no digas pendejadas! ¿A poco valoras la vida de tu familiar en 10 mil pesos?

- Es lo que tengo, no tengo más

- ¡No digas pendejadas y ¿con quién podemos ir a conseguir dinero?

- Pues tendría que conseguir con mi familia, pero ¿y cómo te lo doy?

- Aquí el paso número 1, es ¿a dónde vamos a ir a conseguir el recurso?

- ¡Pues con mi familia!

- ¿Y qué les vas a decir a tu familia? les vas a decir del problema que estás pasando ¿o qué?

- No, no, no, para qué

- Aquí no quiero que me los alarmes, aquí quiero que te mantengas tranquilo y hermético, que no le avises ni a segundas ni terceras personas porque si esto se sale de control no vas a volver a ver a tu familiar con vida compadre.

- ¿Pero qué familiar?, insistió Juan

- Por eso cabrón, hasta ahora no me has entregado nada como para estar exigiendo

- No pues tú tampoco a mí, cómo voy a saber que es cierto

- ¡Aquí lo tengo cabrón! él te está escuchando por una segunda frecuencia y dice que tú eres su primo.

- ¿Pero cómo se llama? ¿Arturo?

- Ohhhh que la chingada, le vas a ayudar o le cuelgo a la verga

El extorsionador le preguntó en qué se iban a dirigir a ver a sus familiares y pedirles más recursos, lo cuestionó si tenía coche, o en qué se trasladarían y ofreció que les podía pedir que le depositaran el dinero en su cuenta personal.

- A ver cabrón, ¿tienes los 10 mil pesos a la mano? no quiero que me hagas pendejadas, ¿de qué denominación es el dinero que tienes ahí?

- ¡De a 20 pesos! jajajajaja, le ganó la risa.

- Y le dijo: "si quieres te los echo de saldo amigo, para que sigas marcándole a más a ver si alguien cae.

- O sea que piensas que estamos jugando pinche tlacuache

- Jajajaja, ¡pues claro! ¿Te echo unos 100 pesos de saldo?

- ¡Hijo de toda tu puta madre, te escucho mierda!"

- ¡Te voy a echar 100 pesos de saldo!

Y ante esto el extorsionador colgó.