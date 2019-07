Aerolínea pide a dos extraños compartir habitación de hotel

Tras un retraso de un vuelo, la aerolínea Air Canadá acomodó alojamiento para sus pasajeros, sin embargo, pidió a dos personas, que no se conocían entre sí, compartir una misma habitación, que tenía una sola cama.

Se trataba de una conexión de vuelo en un viaje que iba de Ottawa, Canadá, a París, Francia, que paraba en Montreal, también Canadá.

Elizabeth Coffi Tabu, de 71 años, fue una de las pasajeras afectadas a quien la compañía ofreció alojamiento mientras llegaba el vuelo retrasado, sólo que debía compartir habitación con otro pasajero.

La hija de Elizabeth, Jerryne Mahele Nyota, dijo a la cadena CBC que la aerolínea planeaba que su madre tomara la cama y el otro pasajero, un hombre, durmiera en el sofá.

Jerryne insistió a su madre que no aceptada y ella misma habló a Air Canada para arreglar la situación. La aerolínea finalmente le dio a la anciana su propia habitación de hotel y al siguiente vuelo le ofrecieron un mejor asiento más un cupón para alimentos.

No obstante, Mahele Nyota no sólo exige una disculpa oficial de la compañía, sino que también ha presentado una queja pues cree que otros pasajeros no deben sufrir en el futuro situaciones similares como en la que pusieron a su madre.

Air Canada a su vez aseguró estar investigando el asunto. "No es nuestra política pedirles a los pasajeros que compartan habitación", comenta un portavoz.

DA.