Irritación en su ojo era una garrapata

Chris Prater, de Kentucky, Estados Unidos, acudió al médico por una irritación en un ojo y ahí le dijeron que su dolor era causado por una garrapata incrustada en el globo ocular.

El trabajador de una compañía eléctrica dijo al optometrista que la molestia comenzó luego de retirar un tendido eléctrico de un árbol.

Tardó en acudir al hospital pensando que la molestia desaparecería, pero cuando no, finalmente llegó con el especialista. “Fue entonces cuando me asusté un poco. Me incliné, lo miré y le pregunté si estaba bromeando y dijo: No, tienes una garrapata de venado o algún tipo de garrapata", contó Prater para la cadena WYMT.

El especialista anestesió el ojo y quitó el insecto usando unas pinzas. "Una vez que la agarró y la quitó, la garrapata hizo un sonido como un pequeño estallido cuando salió de mi ojo", añadió Prater.

