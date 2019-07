Mujer pide que Disney no permita la entrada a adultos

Su publicación en un grupo de Facebook fue compartida por un usuario de Twitter y fue entonces cuando las palabras de esta mujer causaron verdadero revuelo, abriendo un debate en el que varios defendían el derecho de cualquier persona de cualquier edad de disfrutar del parque temático.

“¡Disney World es un parque de diversiones FAMILIAR! ¡Disney World es para NIÑOS! ¡Las personas sin NIÑOS necesitan PROHIBIRSE!”, escribió esta persona, añadiendo que los adultos que visitan causan filas más largas, haciendo la experiencia más difícil para todos.

Sin embargo, varios usuarios han respondido con las propias palabras de Walt Disney: "Estás muerto si enfocas solo a los niños. De todos modos, los adultos son solo niños adultos”. Además del manifiesto de la propia Disneyland: “A todos los que vienen a este lugar feliz: bienvenidos. Disneyland es tu tierra. Aquí la edad revive buenos recuerdos del pasado, y aquí los jóvenes pueden saborear el desafío y la promesa del futuro"; en respuesta directa también a un artículo del New York Post que señala que es extraño que haya adultos que van a Disney.

"De hecho, los millennials están en una relación poco saludable con Disney, habiendo otorgado el control de gran parte de su tiempo libre y personalidad a una entidad corporativa enorme y única destinada a los niños. Otro problema que a menudo se ignora al permitir que una marca infantil controle su vida adulta es la estupidez y la ignorancia cultural que conlleva", lee aquel artículo escrito por Johnny Oleksinski.

DA.

This is my new favorite wild mommy post. It’s me, the millennial slut who just goes to Disney World to make children cry pic.twitter.com/COokEiTdMm