LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

PARA EL QUE ANDE FILOSO

"Llegaron al filo de las dos de la mañana" es una forma de decir que llegaron un poco antes o un poco después de la hora especificada y las lenguas de doble filo son lenguas viperinas, es decir lenguas viboronas, lenguas "como de víbora" que sólo se ocupan de chismes, rumores y maledicencias. La palabra viperina viene de víbora y serpentina de serpiente.

El filo es el borde agudo de un instrumento cortante, por ejemplo: un cuchillo, espada o navaja, pero ya vimos que la palabra filo también tiene una gran cantidad de aplicaciones en sentido figurado. Se dice, por ejemplo, que alguien está "al filo de la navaja" cuando se encuentra en peligro inminente, en donde inminente es equivalente a amenazante.

Cuando era estudiante llegaba a la casa con mucha hambre y diciendo: "Mamá ¿qué hay de comer? Porque ahora sí que traigo mucho filo…" y mi abnegada progenitora entendía que era urgente darme algo para empezar a calmar al tigre que lleva uno dentro cuando se siente morir por la falta de comida.

Como ha sucedido en muchas palabras de nuestro idioma, la letra efe se convirtió en hache, así que si tomamos de base a sus raíces, filo e hilo son la misma cosa, algo bastante lógico ya que un hilo es delgadito como si fuera el filo de una arma, de esas que se les dice armas blancas aunque sean de cualquier otro color.

Las filas son odiosas, sobre todo cuando llegas por ejemplo al banco o al cine y traes prisa, luego te encuentras con que hay una larguísima fila para hacer el depósito o para comprar los boletos. Y si usted se quiere adelantar en la fila, los demás que esperan le van a gritar: "¡A la fila!" o en lenguaje más coloquial: "¡a la cola!" para que se forme y espere ordenadamente su turno.

La expresión "irse a las filas" sobre todo en tiempos de guerra, significa integrarse al ejército que lucha y cuando en el ejército se da la orden de "rompan filas" quiere decir precisamente que se desintegre una formación determinada.

La palabra filete es un diminutivo de filo y se usa para designar a una lonja de carne con la que se puede hacer un platillo delicioso. En una fiesta muy divertida los que bailan forman una fila para practicar diversos juegos en conjunto y cuando se ordena hacer fila india significa que la formación es de uno en uno, y así sucesivamente, cada uno de sus miembros.

¿Y la fila india? Pues algunos le atribuyen la frase a los indios de Norteamérica, que se supone que caminaban en una misma línea para dejar una sola huella en la tierra y que sus enemigos, los soldados americanos, no supieran cuántos indios habían pasado por ahí. Lo que a mí "no me cuadra" es que no exista en inglés una expresión equivalente, lo que me hace dudar sobre este supuesto origen.

¿Usted qué opina?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected], Twitter: @donjuanrecaredo.

Alejandro Villarreal: ¿Qué es un ombú?

El ombú es un árbol de madera gruesa y fofa.

Dijo Lope de Vega: "Soy rey de mi voluntad / no me la ocupan negocios / y ser muy rico de ocios / es suma felicidad".