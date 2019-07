El ahorro para el regreso a clases es clave para evitar contratiempos

Los padres de familia gastarán entre 3 mil y 5 mil pesos en útiles escolares, uniformes y calzado por cada niño que curse los niveles de preescolar, primaria y secundaria durante el próximo ciclo escolar, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

Entre los gastos extra que los padres de familia deben prever se encuentra la inscripción, transporte, libros, cursos extracurriculares, mantenimiento, cuotas y seguros de accidente y de orfandad. Sin embargo, el gasto puede incrementarse hasta 40% si se toma en consideración la adquisición de aparatos electrónicos como computadoras, tablets y calculadoras, y aún más si se trata de educación particular.

Tan sólo para el ciclo escolar pasado, la derrama económica en el país fue de 79 mil millones de pesos, según la Concanaco. No obstante, gran parte del capital gastado por los padres de familia se obtuvo a través de empeños, cargos a las tarjetas de crédito y préstamos. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), únicamente 34% de los padres de familia en el país tienen un ahorro para solventar los gastos del próximo ciclo escolar.

Extender el presupuesto representa la tarea más difícil para los padres durante este periodo, expresó Sara Sandoval de la empresa financiera Prestadero.com; por ello, es muy importante tener presentes algunas recomendaciones que ayudarán a simplificarla.

- Planifica para ahorrar. Dedica un porcentaje entre 10% y 30% de los ingresos totales, meses antes del regreso a clases.

- Destina un presupuesto con anticipación. Haz cálculos del gasto total aproximado tomando en cuenta todo lo que requerirán tus hijos para regresar el próximo ciclo escolar.

- No abuses de la tarjeta de crédito. Recuerda que tener una tarjeta de crédito no representa una extensión de tus ingresos. Si decides usarla, paga el total para que luego no te genere intereses.

- Coordínate para buscar y comprar todo más barato. Crea grupos con personas cercanas u otros padres de familia para sondear los mejores precios. Primero realiza un inventario para conocer lo que debes comprar y verificar que no lo tengas, luego piensa en lo que puede ser reutilizar y, quizá al final, puedas comprar algo extra para tus hijos sin salirte del presupuesto.

- No dejes las compras de último momento. La planificación es la clave para el ahorro. Si realizas las compras con anticipación, incluso puede generarse un impacto económico positivo en tu bolsillo, asegura la financiera.