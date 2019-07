Consejos para enfriar tu celular si se sobrecalienta en verano

El fuerte calor no sólo es tu enemigo, sino también de tu celular, pues puede llegar a sobrecalentarse hasta dejar de funcionar si lo dejas mucho tiempo en el sol o en áreas cálidas.

Según la revista GQ, además de las altas temperaturas, tu celular ya se encuentra por las siguientes razones:

-La batería no funciona correctamente.

-Estás usando cargadores o cables no oficiales.

-Se está cargando, sobre todo si es de carga rápida.

-Está expuesto al sol u otra forma de calor.

-Muchas aplicaciones ejecutándose en primer y segundo plano.

-Procesador torpe por ocupar muchos recursos al mismo tiempo (aplicaciones muy pesadas).

Si tu celular se sobrecalienta puede llegar a arruinarse sin posibilidad de arreglarlo, por lo que estos son algunos pasos para enfriarlo:

1.-Quítale la funda y desconectalo

No es muy recomendable que uses tu celular mientras se está cargando, la pila puede llegar a estresarse en exceso y explotar. También usar un cargador o cable no oficial puede ser perjudicial, ya que puede forzar el equipo.

Las fundas mantendrán la temperatura aún más elevada, no dudes en quitarsela.

2.-Cierra las aplicaciones del aparato

Tener muchas aplicaciones abiertas usa muchos recursos y genera el sobrecalentamiento del equipo. También hay algunas que abren comerciales o aplicaciones en segundo plano, que si no son cerradas, tu celular nunca tendrá descanso.

3.-Mojarlo

Claro que esto sólo será posible si tu celular es resistente al agua, de no ser así, seguramente tu celular dejará de funcionar.

Con mojarlo unos segundos, y dejarlo descansar un rato bastará.