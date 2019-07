Reclaman reparto de recursos en Michoacán

El dirigente de Morena en Michoacán, Sergio Pimentel, llamó a la administración estatal, a “no castigar a los municipios en razón del partido político que los gobierna”.

Agregó que los municipios con autoridades morenistas han recibido sólo una parte de los recursos del Fondo de Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).

En rueda de prensa, afirmó que se trata de ayuntamientos cuyas autoridades se han negado a firmar el acuerdo de seguridad.

Puso como ejemplo los casos de municipios como Aporo, el que, dijo, tiene autorizados recursos por el orden de los cuatro millones 451 mil pesos y ha recibido un millón 700 mil (38 por ciento).

El de Buenavista, que debió recibir ocho millones 343 mil y se le otorgaron dos millones 75 mil pesos (23.97 por ciento), además de Lázaro Cárdenas, que tendría que recibir 21 millones 445 mil pesos y sólo le han entregado dos millones 875 (13 por ciento), y Morelia, que tiene presupuestados 78 millones 779 mil 220 pesos y le han autorizado 19 millones (24.11 por ciento).

“Nos preocupa que el gobierno asigne los recursos discrecionalmente, recortando el monto a los municipios que no han seguido las reglas que ellos tienen”, dijo.

En este sentido, en entrevista con medios de comunicación, el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, rechazó que exista alguna condicionante para los ayuntamientos de Morena.

Dijo que no hay ninguna irregularidad en la entrega de los recursos del Faeispum, y explicó que si no se les ha entregado de manera total el monto presupuestado, es porque no ha bajado el recurso en su totalidad.

“Apenas empieza a fluir el recurso para todos y no hay ninguna condicionante”, dijo.

Mencionó que la política que aplica la autoridad estatal con los 113 municipios es pareja y totalmente independiente a partidos políticos.