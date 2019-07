Una mosca 'juega' con su cabeza tras ser decapitada

Una cuenta de Twitter llamada Nature is Scary publicó el video en que la una mosca tenía su propia cabeza en sus manos y estaba moviéndola,, acto que parecía que estaba jugando con ella. Tras unos segundos de moverse, la mosca cesó todo movimiento de manera abrupta.

Algunos usuarios se mostraron sorprendidos por la habilidad de poder moverse aun después de ser decapitado mientras que otros aprovecharon la situación para hacer bromas.

A fly holding its head after it was swatted off pic.twitter.com/kvpHC7nBoj