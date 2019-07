Hereda millones en obras de arte debido a prueba de ADN

Una mujer acaba de lograr heredar millones de dólares en obras de arte luego de lograr comprobar que es hija legítima, y heredera, de un coleccionista de arte, todo gracias a una prueba de ADN.

El escritor británico Harold Acton falleció el 24 de febrero de 1994 en la lujosa Villa Pietra, en Florencia. Antes de morir dejó el lugar a la Universidad de Nueva York (NYU), e incluyó también dejarles 5 villas, 14 acres de jardín y una vasta colección de arte de su padre Arthur Acton, un exitoso coleccionista y comerciante de arte.

Todo se usa con fines educativos por la universidad, sin embargo, Liana Beacci, que aseguraba ser hija secreta de Arthur Acton y por tanto heredera de todas estas posesiones, demandó a la universidad.

Ella falleció en el año 2000 pero ahora la princesa italiana Dialta Alliata Lensi Orlandi, su hija, gracias a una prueba de ADN finalmente ganó una batalla legal de 25 años al comprobar su conexión con Beacci.

Es ella quien ahora reclama lo que debió haber heredado Liana, es decir, la mitad de las posesiones de Arthur (la otra mitad para su otro hijo, Harold).

Lo que le correspondería está estimado en 1000 millones de dólares. "No necesito dinero, vivo en el lujo. Es simplemente una cuestión de principios", afirmó la princesa a la publicación Page Six. La heredera está casada con un rico coleccionista de arte italiano y dijo que solo le interesan las obras de arte, no la villa.

Un portavoz de la NYU, John Beckman, comentó que "es importante destacar que esta decisión se relaciona con un tema de paternidad y no con los reclamos de la herencia, que permanecen ante el tribunal".

