Sacan más de kilo y medio de joyas y monedas de su estómago

Los médicos tardaron aproximadamente una hora en la cirugía retirando del estómago de la paciente objetos como collares, aretes, anillos, pulseras, monedas y hasta un reloj, reportan los medios locales.

Esto sucedió en la ciudad de Rampurhat y la mujer fue identificada como Runi Khatun, de 22 años.

“Mi hija tiene problemas mentales. Durante los últimos días estuvo vomitando después de cada comida", comenta la madre de la joven, quien aparentemente tomaba la joyería de la tienda de su hermano sin que nadie se diera cuenta, y luego se la comía. "Se tragaba joyas y monedas cada vez que tenía hambre", detalla por su parte el médico que atendió a la chica, quien añade que la joven ya se encuentra estable y fue canalizada a psiquiatría.

DA.

Jewelry Candy Doctors remove 3lbs of coins and jewelry from compulsive eater’s stomach https://t.co/xMpm9vLZNN pic.twitter.com/uNBq8yeloF