Este es el único plano real en la película El rey león

Tras su estreno el director del proyecto Jon Favreau reveló en su cuenta de Twitter que sólo hay un plano real en la película, que muestra la selva tal cual existe.

"Este es el único plano real en 'El rey león’. Hay 1490 planos creados por animadores y artistas de CG. Colé solo uno que, en realidad, fotografiamos en África para ver si alguien se daba cuenta. Es el plano inicial de la película, cuando comienza [la canción] El ciclo de la vida", escribió Favreau junto a la imagen.

This is the only real shot in #TheLionKing. There are 1490 rendered shots created by animators and CG artists. I slipped in one single shot that we actually photographed in Africa to see if anyone would notice. It is the first shot of the movie that begins The Circle of Life. pic.twitter.com/CO0spSyCv4