Dos renos ‘se van de vacaciones’ a la playa

La imagen fue tomada en la playa de Ounaskoski, en Rovaniemi, conocido destino navideño de Laponia, recoge la agencia Ruptly, aunque no es la única que existe, ya que el curioso momento fue captado por otras personas que dicen los renos no se sobresaltaron por nadie así que las personas y los animales convivieron con toda tranquilidad. "Los niños jugaban cerca y eso tampoco les molestó", dice por ejemplo Johanna Koivisto, residente del área, a un medio local.

Con temperaturas de alrededor de 28 grados centígrados, anormales y demasiado calurosas para lo que están acostumbrados en la región, usuarios consideran que los animales llegaron a la playa y la sombra buscando refugio por el calor.

DA.

Finland: where reindeers sunbathe on the beach. #Rovaniemi #poro #Finland Picture by Johanna Koivisto via @yleuutiset https://t.co/bVv0DwY2wz pic.twitter.com/YX5ILxIVpi