Para Empezar

Recuerdo que en mis tiempos de secundaria los pleitos a golpes entre compañeros se pusieron de moda, el famoso tiro derecho a la salida se daba con frecuencia. Hoy en tiempos de pieles delgadas y de lo políticamente correcto se dirá que era una fea costumbre y quizá tengan razón en teoría, la realidad es que eran pleitos inofensivos de mocosos desubicados y jamás pasaron a mayores, en fin.

Dichas peleas daban cierta fama no necesariamente a quién ganaba más, porque se hacía un ranking comparativo: Si Juanito le ganó a González es el mejor porque González le había puesto una tunda a Ramírez que nunca había perdido una, entonces para ser el mejor y el más famoso bastaba con vencer a Juanito, aunque González y Ramírez te hubieran puesto sendas arrastradas.

Así muchos analizan el futbol hoy: Santos el domingo pasado venció a unas Chivas de lágrima pero como hoy Chivas le ganó al campeón Tigres entonces ya siempre no, Santos le ganó a un gran equipo en la fecha uno. Contra Juárez, Santos volvió a ganar bien pero si somos serios debemos aceptar simplemente por los nombres de FC Juárez, que se le volvió a ganar a un equipo que vino máximo a empatar y se derrumbó (por supuesto gracias a Santos) en el segundo tiempo.

Cada partido es distinto, los momentos de los rivales que enfrente Santos pueden cambiar, aquí lo importante es no demeritar las victorias pero tampoco sacarlas de proporción, cuando un equipo anda mal no le gana a nadie ni por casualidad, se ven errores garrafales, no se juega a nada, la gente no va a verlo.

Lo importante de estas dos primeras fechas para Santos es que supo ganar a Chivas después de un primer tiempo incierto y supo también vencer a Juárez mostrando mejorías colectivas e individuales, ¿Falta verlo contra mejores rivales? ¡Claro que si! A todos los equipos del mundo hay que verlos en partidos importantes y contra los mejores. No queramos descubrir el hilo negro.