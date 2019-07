Extitular del Coneval ganaba 220 mil pesos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Gonzalo Hernández Licona, exsecretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), tenía un salario de 220 mil pesos al mes.

Tras revisar el estado del hospital rural de este municipio, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que él se bajó el sueldo a 108 mil pesos mensuales, lo que no le gustó a muchos funcionarios que ganaban más. "Estoy ganando 108 mil pesos al mes. ¿Cuánto ganaba el que estaba de director del Coneval?, 220 mil pesos al mes, por eso están molestos, pero ni un paso atrás".

Sobre una entrevista con Hernández Licona que publicó este domingo la revista Proceso, afirmó que demostrará al exfuncionario que su gobierno ayuda como nadie a los más pobres de México.

Sostuvo que el que no contribuya a la transformación de México, el que esté a favor del inmovilismo, de mantener el statu quo es conservador, ya sea que se dedique a la política o al periodismo. "Aunque vengan recomendaciones de la ONU para que no digamos que Proceso es una revista conservadora, vamos a seguirlo diciendo", arremetió el Mandatario federal.

Durante el acto, el presidente preguntó a los asistentes en una votación a mano alzada quién conocía la función del Coneval. La gran mayoría no sabía qué es ese consejo ni sus funciones.

López Obrador criticó que ese organismo fuera creado sólo para simular que se atendía a la pobreza: "El Coneval está en un edificio moderno, no conocen las comunidades y tan es así que la población no los conoce a ellos".

Afirmó que va a cumplir todos sus compromisos y no le va a quedar a deber nada al pueblo. "No va a haber tregua, no vamos a dar un paso atrás, al contrario, cada vez va a haber más celeridad en el combate a la corrupción", dijo.

Aclaró que no cederá ante protestas o al cierre de vías de comunicación como medida de presión de organizaciones campesinas para que les entregue presupuesto. "Los dirigentes recibían las tajadas más grandes, tienen sus camionetotas, alhajas, con sombrero texano. Se acabó con esos líderes nylon, ya no va a haber esos intermediarios", precisó.

"Ahora que se dan los cambios pensaban que iba a ser por encimita, más maquillaje o simulación, más de lo mismo, pero es cambio de régimen", aseveró.

Durante el mitin se registraron algunas protestas de pobladores que no están de acuerdo con el manejo del hospital rural de Zongolica. Más tarde, al revisar el estado del centro de salud de Coscomatepec, subrayó que los funcionarios que ganan hasta 700 mil pesos mensuales "sin duda son corruptos" y no deberían ser servidores públicos.

"Imagínense un servidor público que se atreve, habiendo tanta pobreza, a ganar 500, 600, 700 mil pesos mensuales. Ese no es servidor público, puede ser funcionario y sin duda es un corrupto", insistió.

El Jefe del Ejecutivo sostuvo que para hacer negocio está el sector privado y no el sector público. Criticó que hay algunos funcionarios que, alegando que son organismos autónomos, independientes, han acudido al amparo.

"El extitular del Infonavit ganaba 700 mil pesos mensuales. Se rayaba. Hay una ley, nadie puede ganar más que el presidente", dijo.

Mientras hablaba ante integrantes del sector Salud, un grupo de enfermeras del hospital rural de Coscomatepec interrumpió el discurso de López Obrador para exigirle que le den sueldos a los médicos pasantes en las comunidades rurales y que también haya aumentos salariales para ellas.

El presidente detuvo su alocución y les pidió que subieran al templete, puesto que no entendía las peticiones que le hacían.

En el estrado, Dalia Martínez Hernández, Aylin Yarenni Ibáñez y Jéssica Martínez, enfermeras pasantes, denunciaron al Mandatario que hay malos salarios para las enfermeras y para los médicos pasantes en comunidades rurales, que no hay apoyos económicos y que tienen que vivir con dinero de sus padres.

El titular del Ejecutivo pidió al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, atender dichas peticiones.