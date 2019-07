LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Yo no platicaba mucho con mi abuelo pero recuerdo muy bien una de las pocas pláticas que tuve con él, en la que me platicaba como estaban las cosas en el mundo alá por el año de 1947, después de que había terminado la guerra. Me contaba que en esa época llegaban los primeros automóviles pero costaban unos ¡doce mil pesos! "A ese precio, ¿quién va a poder comprar uno?"

Me comentó que en aquel tiempo pagar doce mil pesos o más por un auto nuevo era un inmenso derroche. Luego, si comparabas el auto, pues tenías que pensar en el costo de la gasolina que estaba por los cielos. Había que pagar a 20 centavos el litro de Mexolina que era la más barata, porque la Pemex Sol, que era la de mayor octanaje, aunque no supieras lo que era eso, la pagabas a 25 centavos el litro y hasta le dabas un "diez blanco" al despachador, a manera de propina. El cine costaba 50 centavos por boleto y nada de que había el ahora famoso 2 por 1, o sea que entran dos por el precio de uno. No había películas de vengadores o superhéroes, pero sí podías ver una película de Cantinflas o ver "Lo que el Viento se Llevó", que por cierto no era una película recomendable para niños ni adolescentes porque ¡imagínese! se decían palabrotas como "infierno" o "maldita sea", ¡qué fuerte! Recordaba mi abuelo que en aquel tiempo el público ponía el "grito en el cielo" porque a un jugador famoso de futbol le pagarían 50,000 dólares al año. "Imagínate, a un muchacho nada más porque sabe pegarle a la pelotita le pagaban esa fortuna, Al rato cualquiera de estos chamacos que mal saben escribir su nombre va a ganar más que el presidente de la República". Pues oficialmente eso se volvió realidad. Los hospitales ya para entonces eran "carísimos", cobrándote hasta 15 pesos diarios, más que en cualquier hotel de lujo. Y en cualquier "salidita" familiar, a un restaurante por ejemplo, te gastabas tus buenos 12 pesos en la cuenta. Y yo digo: "si desde entonces ya se quejaban, ¿cuándo dejaremos de hacerlo?" Ahora sí que: ¡¿a dónde vamos a parar?! Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected], Twitter: @donjuanrecaredo. ME PREGUNTA: Hugo Valdés: ¿Existe la palabra expander? LE RESPONDO: No. La palabra correcta es expandir. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La tranquilidad es una cosa buena. Lo malo es que es de la misma familia que el aburrimiento.