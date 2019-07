Guadiana no le teme al SAT

"A mi Hacienda cada año me audita, no dudo que me estén investigando porque siempre lo hacen, pero afortunadamente no tengo nada que ocultar y por eso nunca me encuentra nada" sostuvo el Senador Armando Guadiana Tijerina durante durante la inauguración de su casa de gestoría en Monclova

El congresista dijo que desde que los ex gobernadores Moreira lo acusaron de lavado de dinero cada año es auditado por el Sistema de Administración Tributaria e investigado, pero no le encuentran nada "porque no hay nada que encontrar". Hasta el momento no ha recibido ninguna notificación por parte de las autoridades, aunque no descartó que sí se le esté investigando porque la Secretaría de Hacienda es cada vez más cuidadosa y metódica para la captación de los impuestos federales. Rechazó que las auditorías que cada año le practican sean por persecución política, y menos ahora que el gobierno federal es de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la Cuarta Transformación. Afirmó que los servicios de administración tributaria están siendo más precisos en la captación de impuestos, y eso es para todos los causantes cautivos de Hacienda, y que por eso son las auditorias que le realizan.