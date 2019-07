“A mi Hacienda cada año me audita, no dudo que me están investigando porque siempre lo hacen, pero afortunadamente no tengo nada que ocultar y por eso nunca me encuentra nada” sostuvo el Senador Armando Guadiana Tijerina durante la inauguración de su casa de gestoría en Monclova

El congresista dijo que desde que los ex gobernadores Moreira lo acusaron de lavado de dinero, cada año es auditado por el Sistema de Administración Tributaria e investigado, pero no le encuentran nada “porque no hay nada que encontrar”. Guadiana inauguró este sábado su quinta casa de gestoría en la entidad, durante su gira de trabajo por el estado para la presentación del informe de su primer año de actividades legislativas en el Senado de la República. Ver más: Minimiza Guadiana investigación por evasión fiscal