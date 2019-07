La Columna de Rosell

La única manera de saber si un proyecto sirve o es exitoso, es ponerlo a prueba y asumir los riesgos. El proyecto Almada tiene hoy su segunda prueba y las condiciones parecen otra vez ideales para ganar tres puntos más, mientras se progresa y se mejora. Almada ya adelantó que no hará ningún cambio del once que inició contra Chivas. El que sin duda irá a la banca en cuanto este a punto el ecuatoriano Torres Caicedo será Hugo Rodríguez, por simple lógica, si traes un refuerzo lo usas, si te sirve que bueno, si no, mala suerte, pero debes de darte cuenta lo más pronto posible.

El martes contra Correcaminos seguramente veremos el debut en la Copa del central ex Barcelona Sporting Club, se espera que este chavo de 24 años sea la pareja de Dória a partir de la jornada cuatro a más tardar. El resto del cuadro titular deberá de seguir trabajando en el convencimiento de su técnico para merecer la titularidad. No puedes medir igual a un futbolista con experiencia en la liga a otro que recién llega, por eso si Orrantia o Rivas bajan de juego serán remplazados rápidamente, no es lo mismo en el caso por ejemplo de Gorriarán, aunque algunos ya lo quieren ver de inmediato haciendo diferencia en el campo, tendrán que tener paciencia mientras se adapta, obvio, nadie está pidiendo cinco jornadas, no señor, hoy deberá de mostrar un progreso importante a lo muy poco mostrado el domingo pasado y así paulatinamente. No se trata de privilegiar a unos de otros es simple lógica, que aplica también por supuesto en el caso del novato recién debutado Adrián Lozano, el zurdito también deberá de “gozar” de una mayor comprensión de parte del cuerpo técnico y la afición. En la jornada uno se cumplieron las expectativas, había que vencer con claridad a unas Chivas hechas un caos y se hizo con un convincente tres a cero, el supuesto dominio del Guadalajara los primeros treinta minutos era simplemente rounds de estudio para el Guerrero, cierto, Toño Rodríguez con su grosero error abrió la puerta, pero era cuestión de tiempo, las Chivas no resistían más el asedio lagunero. Hoy se debe de aprovechar el segundo partido seguido en casa y darle otro bautizo de fuego a los Bravos de Gabriel Caballero que debutaron con derrota. Le preguntamos a Guillermo Almada que le había parecido la actuación de Bravos en el Jalisco contra el Atlas y comentó que había visto muy defensivo al equipo fronterizo hasta que recibió el gol en el minuto cuatro del segundo tiempo, a partir de ahí metió en problemas al equipo de Cufré, mereciendo al menos un gol. Curiosamente Caballero declaró al final que la intención fue siempre buscar el arco rival, aunque fue obvio que en el segundo tiempo, abajo en el marcador, esa búsqueda se intensificó. La idea de Almada sigue siendo presionar al rival en la salida y para eso necesita futbolistas debidamente convencidos y preparados físicamente como guerreros espartanos, alta presión, ahogar al rival ese es el objetivo, resistir el ritmo el tiempo necesario para sacar una ventaja suficiente para poco a poco bajar las revoluciones y manejar la recta final de los partidos. Por eso no juega de inicio Diego Valdés (el de mayor talento en el equipo, reconocido por el mismo Almada) que llegó de la Copa América rezagado en lo físico a sus compañeros, Diego deberá de alcanzar a sus compañeros para ser tomado en cuenta desde el inicio. En el caso de José Juan Vázquez para Almada no existe ninguna controversia, el chavo lagunero Ulises Rivas le ha llenado el ojo y después de su actuación contra Chivas se afirmó en el gusto del entrenador uruguayo. Varias razones a esgrimido Don Guillermo para preferir a Rivas sobre el Gallito y una de ellas es el juego aéreo, Vázquez mide 1.64 y Rivas 1.76, doce centímetros más. Almada reconoce que tiene un equipo “bajito” digamos chaparro y con Ulises mejora un poco esta situación, amén de la mejor proyección a la hora de tomar el balón que le da Rivas ya que Gallito es menos imaginativo con la pelota. Veremos y comentaremos, paso a paso este reto que aceptó con entusiasmo Guillermo Almada y que de inmediato al tomar el timón ha impuesto sus condiciones (como debe de ser) y por supuesto los riesgos que esto lleva. Almada al parecer no le tiene miedo a nada, como sus compañeros de apellido, héroes del cine nacional. Contacto: [email protected]