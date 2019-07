DICHOS DE SOR JUANA

NADIE CREERÁ EL INCENDIO

SI EL HUMO NO DA SEÑALES

Si la gente que rodea a quien anda perturbado por sus emociones no le ve indicios de su trastorno no le creerá que lleva consigo alguna crisis interna. Y no se piense sólo en emociones penosas ya que también ira, alegría, odio, ansiedad, júbilo, rencor y pasiones de sus áreas semánticas y similares pueden ir a bordo del perturbado sin evidenciar que lo vienen conmocionando.

El contexto del adagio -contexto que es el poema completo-, permite entender que el "incendio" mencionado es una pasión explosiva y arrasadora, de sacudimiento externo, aunque refrenada y disimulada, pero a la que se le arenga a manifestarse, a dar señales de su efervescencia. Los versos del adagio, como todo el poema, son la exhortación a tener el valor de evidenciar la pasión perturbadora, causa de la conmoción.

El poema -localizable entre las Tres "Letras para cantar"- puede en mucho ser asociado a pasajes de la vida de Sor Juana porque si produjo una obra grandiosa, tachonada de contrastes, es porque internamente vivía agitadas contradicciones anímicas; muchas veces habrá sentido la necesidad de hacer o decir algo que su condición de religiosa sometía al ocultamiento y al silencio, ella, a quien su obra la evidencia como ávida de vida pero disciplinada.

La paremia que comentamos es pariente lejana del dicho que suena en nuestro tiempo: donde hay humo hay fuego, pero éste se usaría en otra circunstancia. El proverbio de la Décima Musa es una exhortación para sí misma puesto que se reprimía, como lo revela la cuarteta a la que pertenece, aunque su aplicación es universal. Así que Sor Juana dice: "Salgan signos a la boca / de lo que el corazón arde / que nadie creerá el incendio / si el humo no da señales".