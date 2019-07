Competiremos con la delincuencia por los jóvenes, afirma López Obrador

Al asegurar que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro prevé llegar a dos millones 300 mil personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que desde su gobierno "vamos a competir con la delincuencia" por ese sector, con lo cual se enfrentará el problema de la violencia y la inseguridad, "entre otras cosas".

"Ahora le vamos a decir: a ver, no te los vas a llevar. Nosotros vamos a tener a los jóvenes y los vamos a proteger. Nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes, se acabó ya con eso", dijo el mandatario mexicano en la presentación del Plan de Desarrollo Integral ante el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Con ello el programa Sembrando Vidas se aplicará en Honduras, así como Jóvenes Construyendo el Futuro que suma ya en México 900 mil personas "y vamos a llegar a dos millones 300 mil", subrayó.

Dicho programa, recordó, consiste en dar trabajo como aprendiz a quien no está estudiando ni tiene empleo, y se le pagan tres mil 600 pesos mensuales mientras se capacita.

"Tiene un tutor, que puede ser un maestro mecánico, un maestro electricista, un comerciante, un empresario, que lo va guiando. No sólo lo capacita en el oficio, en la profesión, sino también lo va orientando por el camino del bien, para que no caiga en la tentación y no lo enganchen para irse por el camino de las conductas antisociales", apuntó.

"¿Qué es lo que queremos? Que no se quede un joven sin estudio y sin trabajo, porque es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando o trabajando que tenerlos en la calle. Vamos de esta manera a enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia, entre otras cosas", sostuvo.