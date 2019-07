tips, tips, tips...

APROVECHE LA HIELERA DE PLATA

Si ya no usa su vieja hielera de plata busque aprovecharla. Límpiela lo mejor que pueda con un limpiador para plata y úsela para poner los cubiertos. Podrá llevarlos a la mesa y recogerlos con comodidad, dejándolos allí mismo cuando estén limpios y secos, ahorrará espacio en los cajones de sus gabinetes de cocina, que nunca parecen suficientes para guardar enseres y utensilios diversos.

Para que los panes, panqués y pasteles no se resequen durante su cocimiento, ponga el termostato del horno a 300° y coloque en el fondo de él una vasija con agua, cuidando de que la evaporación no la agote completamente mientras se está cociendo el pan.

SAQUE PARTIDO DE TODO

Casi todos los accesorios y objetos tienen más de un propósito y debemos aprender a sacarles a todos el máximo partido. Por ejemplo, una pinza de ropa se puede aprovechar para sujetar en su lugar las piezas pequeñas mientras se seca el pegamento que usó para unirlas, cuando se han roto.

SIN ESPACIO EN EL CLÓSET

Tome la costumbre de poner a un lado todo lo que no haya usado durante un año y cuando termine la selección, llévelos a alguna institución de caridad. Es un medio de hacer lugar de almacenamiento en muebles, clósets y otros lugares de la casa. De no ser por razones sentimentales, no guarde usted nada que no use.