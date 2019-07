Instagramers arriesgan su vida por la imagen perfecta

Novosibirsk Maldives es un lago en Siberia con agua color turquesa que atrae a Instagramers para la fotografía perfecta, excepto que conseguir la imagen puede ser letal, ya que se trata de un espacio que contiene cenizas de una planta de carbón cercana, además de productos químicos que pueden causar reacciones alérgicas.

"En la última semana, nuestro basurero del Novosibirsk TEZ-5 se ha convertido en la estrella de las redes sociales. Pero NO PUEDEN nadar en el basurero. Su agua tiene un alto ambiente alcalino. Esto se debe al hecho de que las sales de calcio y otros óxidos metálicos se disuelven en él. ¡El contacto de la piel con tal agua puede causar una reacción alérgica!”, lee un comunicado publicado en la red social rusa VKontakte, por la Siberian Generating Company, a cargo la planta que arroja ahí el material tóxico.

Esto no aleja del todo a los interesados en el lugar; si bien algunos se mantienen a distancia y se fotografían desde lejos, otros deciden, no nadar, pero sí recorrerlo en inflables y demás. "El lugar es realmente interesante, aunque no se puede nadar allí debido al alto contenido de calcio y óxidos metálicos que pueden causar alergias”, comenta por ejemplo Leo Alexey, quien creó una cuenta en Instagram llamada "Novosibirsk Maldives".

